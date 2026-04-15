Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/4: Đồng loạt giảm, thị trường chợ đen giảm "sốc" 125 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc về dưới mốc 98 điểm, khi giới đầu tư ngày càng lạc quan về triển vọng một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sớm đạt được.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong hai ngày tới, sau khi các cuộc thương lượng vào cuối tuần trước đổ vỡ, khiến Washington phải áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay ở Toronto, nhận định: “Bạn có thể thấy tín hiệu rất rõ ràng từ chính quyền Donald Trump rằng họ đang tìm kiếm một lối thoát, và điều này đang củng cố kỳ vọng của thị trường rằng cuối cùng sẽ có một thỏa thuận mang tính biểu tượng giữa Mỹ và Iran, qua đó chấm dứt các cuộc tấn công và cho phép Iran mở lại eo biển”.

Ông cho biết thêm: “Yếu tố thứ hai, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngoại hối, là sự thiếu vắng niềm tin rõ ràng. Các nhà giao dịch không sẵn sàng đặt những cược lớn theo một xu hướng cụ thể, do lo ngại có thể bị đảo chiều nhanh chóng hoặc ‘trở tay không kịp’ trước những thông tin bất ngờ, chẳng hạn như một dòng trạng thái mới từ Nhà Trắng”.

Bên cạnh đó, số liệu lạm phát của Mỹ công bố thấp hơn dự kiến cũng góp phần gây áp lực lên đồng bạc xanh. Kết quả đặt trong bối cảnh thị trường cũng không có thông điệp rõ ràng nào từ Fed. Một số quan chức tin rằng, ngân hàng trung ương không nên phản ứng quá nhanh với các cú sốc địa chính trị. Những người khác cảnh báo rằng có thể cần một lập trường cứng rắn hơn nếu lạm phát tăng trở lại.

Hiện tại, thị trường vẫn tin rằng lợi thế lãi suất của đồng USD vẫn còn. Nếu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn, điều này có thể củng cố đồng USD mạnh hơn nữa.

Về mặt kĩ thuật, mức 99,72 quan trọng đối với hướng đi ngắn hạn. Nếu chỉ số đồng USD duy trì trên mức này, nó có thể thử lại di chuyển về phía 100,21. Nếu nó vượt qua 100,21 và giữ vững ở đó, các mức tiếp theo cần theo dõi là 101,67, sau đó là 103,25 và có thể là 104,84. Điều quan trọng không chỉ là vượt qua 100, mà là duy trì trên mức đó.

Về phía giảm, hỗ trợ đầu tiên là khoảng 98,85, nơi giá hiện đang cố gắng giữ vững. Dưới đó, 98,50 trở thành mức quan trọng tiếp theo. Nếu mức này cũng bị phá vỡ, chỉ số có thể di chuyển thấp hơn về phía đáy của phạm vi, với 96,55 là hỗ trợ chính.

Các chỉ báo cũng cho thấy một số điểm yếu. Tín hiệu tiêu cực trên Stoch RSI cho thấy chỉ số đồng USD có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/4 trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.103 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.901 - 26.311 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 15/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.111 - 26.361 VND/USD, hiện chưa biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.141 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.069 - 26.361 VND/USD, giảm 6 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.361 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.545 - 26.790 đồng/USD, giảm 125 đồng chiều mua và 105 đồng chiều bán so với sáng qua.

Dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỷ giá USD/VND nhìn chung có xu hướng giảm trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán trong bối cảnh áp lực thị trường quốc tế giảm bớt và cân đối cung cầu ngoại tệ cải thiện.

Tuy nhiên, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tiếp tục chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.