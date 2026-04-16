Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/4: Thị trường chợ đen giảm không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/4 trên thế giới neo mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động nhẹ trong phiên vừa qua và hiện vẫn ở dưới ngưỡng 98 điểm.

Đồng USD diễn biến trong biên độ hẹp khi hy vọng về lệnh ngừng bắn của Mỹ - Iran làm giảm một phần nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran đang tiến gần đến hồi kết, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian, đã tới Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột trở lại.

“Chúng tôi đang cố gắng xác định liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục hay không, lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không, và cuối cùng là liệu căng thẳng sẽ được kiểm soát ổn định hay hạ nhiệt, nhưng chưa ai biết rõ mọi thứ sẽ diễn biến ra sao”, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch cấp cao tại Monex USA, cho biết.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý này do chiến tranh Iran, nhưng vẫn ở trạng thái tốt và sẽ phục hồi. Bộ Lao động Mỹ cho biết giá nhập khẩu tăng 0,8% trong tháng trước, sau khi mức tăng tháng 2 được điều chỉnh xuống còn 0,9%, thấp hơn dự báo 2% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, giá nhập khẩu tăng 2,1%.

Thị trường cho rằng, tác động từ chiến sự Iran sẽ không nghiêm trọng như dự kiến, tạo thêm dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Riêng biệt, cựu Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính bà Janet Yellen cho biết vào thứ Tư rằng bà kỳ vọng ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, bất chấp lạm phát và sự bất ổn kinh tế từ chiến sự Iran.

Trong khi đó, các quỹ phòng hộ cũng đã tăng vị thế bi quan với đồng USD đến ngày 10/4, dựa trên mô hình giao dịch độc quyền của Morgan Stanley. Sự thay đổi này đánh dấu sự đảo chiều so với tháng 3, khi chỉ số đồng USD của Bloomberg tăng vọt 2,4% trong mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 do nhu cầu trú ẩn an toàn trong cuộc xung đột Trung Đông.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết, lệnh ngừng bắn có thể hỗ trợ các đồng tiền rủi ro trong ngắn hạn, nhưng sự suy yếu của đồng USD trong trung hạn có thể tập trung nhiều hơn so với các đồng tiền chủ chốt như euro, yen và franc Thụy Sĩ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/4 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 16/4.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.358 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.150 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.358 VND/USD, tăng 9 đồng ở chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.358 VND/USD, giảm 3 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.358 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.590 - 26.710 đồng/USD, tăng 45 đồng chiều mua và giảm 80 đồng chiều bán so với sáng qua.