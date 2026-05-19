Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/5: Về ngưỡng 99 điểm khi xung đột Iran có dấu hiệu hạ nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/5 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu so với phiên đầu tuần về mức 99 điểm. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá khả năng sớm đạt được tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Đồng thời, thị trường cũng cân nhắc liệu các ngân hàng trung ương có cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu giá dầu duy trì ở mức cao hay không.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Giá dầu thô đã ghi nhận mức tăng khoảng 2%, chạm mốc cao nhất trong vòng hai tuần qua sau một phiên giao dịch đầy biến động tại phiên vừa qua. Mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng leo thang với Iran đã hoàn toàn lấn át thông tin cho rằng Mỹ có thể nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ nước này trong quá trình đàm phán.

Đà tăng giá của đồng USD trong tuần trước được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự bứt phá của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Sự sụt giảm của thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ đẩy lạm phát tiêu dùng lên cao, từ đó buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ông Michael Pfister, chiến lược gia tiền tệ tại Commerzbank, nhận định: “Dù thị trường vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản Fed diều hâu hơn, nhưng trước đó giới đầu tư vẫn khá thận trọng khi đặt cược vào khả năng tăng lãi suất. Cục diện này đã thay đổi hoàn toàn trong tuần qua, khi kỳ vọng dành cho định hướng của Fed ghi nhận mức biến động mạnh nhất trong khối các nền kinh tế G10”.

Theo ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading, một phần sự rung lắc của thị trường hiện tại bắt nguồn từ tâm lý muốn 'thử lửa' tân Chủ tịch Fed. Giới đầu tư đang chờ xem liệu ông Kevin Warsh có sẵn sàng ra tay ngăn chặn áp lực lạm phát nếu cần thiết hay không. “Thị trường muốn thấy ông Warsh chứng tỏ được sự độc lập trong điều hành, thay vì chỉ là người thực thi các kỳ vọng kinh tế của Tổng thống tại Fed”, ông Brien phân tích.

Trước khi nhậm chức, ông Warsh từng nhận định Fed vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, áp lực lạm phát dai dẳng – vốn đang chịu tác động lớn từ cuộc xung đột ở Trung Đông – có thể khiến kịch bản nới lỏng này khó xảy ra. Hiện tại, thị trường đang đặt cửa khoảng 51% khả năng Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất trước tháng 12.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR ghi nhận mức tăng nhẹ 0,09%, giao dịch ở mức 1,1636 USD, trong khi đồng bảng Anh bứt phá mạnh hơn với mức tăng 0,66%, lên mốc 1,3409 USD.

Ngược lại, đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu khi giảm thêm 0,14% so với đồng bạc xanh, lùi về mức 158,99 yên/USD. Đây cũng là mức tỷ giá thấp nhất của đồng tiền này kể từ ngày 30 tháng 4.

Dù các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã liên tục can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nhằm giải cứu nội tệ, song đồng yên hiện đã đánh mất gần như toàn bộ thành quả phục hồi đạt được từ các nỗ lực can thiệp đó.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/5 trong nước nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.133 VND/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.878 - 26.388 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.925 - 26.337 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 19/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.109 - 26.389 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.139 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.389 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.389 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.387 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.495 - 26.595 đồng/USD, giảm 16 đồng chiều mua và bán so với sáng qua. Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND được các chuyên gia Chứng khoán Yuanta dự báo nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, dù khả năng đồng USD có thể hồi phục trong tuần này.