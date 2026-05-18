Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/5: Thị trường chợ đen nhảy giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/5 trên thế giới giữ được đà tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở ngưỡng 99,3 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD mở đầu tuần vẫn duy trì được mức tăng phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư toàn cầu trước loạt tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Thị trường hiện đặc biệt chú ý tới biên bản cuộc họp chính sách tháng 4 của Fed dự kiến công bố trong tuần này nhằm đánh giá mức độ cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách trước kỳ họp tháng 6. Sau khi ông Jerome Powell kết thúc 8 năm giữ cương vị Chủ tịch Fed.

Chưa kể, việc ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí lãnh đạo càng khiến giới đầu tư theo dõi sát định hướng điều hành của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh. Căng thẳng tại Trung Đông kéo dài hơn hai tháng rưỡi vẫn chưa xuất hiện bước đột phá, trong khi nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu. Song song đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa tạo ra chuyển biến đáng kể trong quan hệ thương mại song phương.

Theo số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), vị thế mua ròng phi thương mại đối với USD giảm còn khoảng 700 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 5-5. Dù vậy, giới đầu cơ vẫn duy trì xu hướng mua ròng đồng bạc xanh tuần thứ 8 liên tiếp, cho thấy niềm tin vào sức mạnh của USD chưa hề suy yếu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/5 trong nước đi ngang

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.131 VND/USD, đi ngang so với chốt phiên tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876 - 26.386 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.925 - 26.337 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 18/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.387 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.387 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.387 VND/USD, giảm 4 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.387 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.511 - 26.611 đồng/USD, tăng 26 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND được các chuyên gia Chứng khoán Yuanta dự báo nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, dù khả năng đồng USD có thể hồi phục trong tuần này.

Trong tuần 04–08/05, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hỗ trợ thanh khoản ở mức vừa phải qua kênh OMO. Cụ thể, NHNN phát hành 43 nghìn tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn đạt 37,2 nghìn tỷ đồng, qua đó bơm ròng khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng ra hệ thống. Quy mô OMO lưu hành tăng nhẹ lên 315,5 nghìn tỷ đồng. Lượng phát hành tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn dài hơn như 56 ngày (17 nghìn tỷ), 35 ngày (13 nghìn tỷ) và 14 ngày (11 nghìn tỷ), với kỳ hạn 7 ngày chỉ chiếm 2 nghìn tỷ.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất LNH tăng trong các phiên đầu tuần sau kỳ nghỉ, sau đó hạ nhẹ về cuối tuần. Lãi suất qua đêm tăng lên 6,62– 7,05% trong hai phiên đầu tuần, sau đó giảm về 5,72% vào phiên 7/5; kỳ hạn 1 tuần dao động quanh 5,90–6,93% và giảm về 5,90%; kỳ hạn 2 tuần về 6,48%. Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn hạ nhẹ, với 1 tháng giảm về 6,82% và 3 tháng về 7,50%.