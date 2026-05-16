Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/5: DXY tăng sau tín hiệu của Fed, thị trường chợ đen lặng sóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/5 trên thế giới tăng mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) leo dốc so với phiên hôm qua, lên mức 99,2 điểm.

Đồng USD hướng tới mức tăng mạnh trong tuần, khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng về quan điểm thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chi tiết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu công bố hôm cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 4, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần duy trì ở mức tương đối thấp, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc.

Giá nhập khẩu cũng tăng 1,9%, được thúc đẩy bởi mức tăng chi phí nhiên liệu lớn nhất trong vòng bốn năm.

Trước đó trong tuần, dữ liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất của Mỹ cũng cao hơn dự báo.

Thị trường hiện gần như đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy kỳ vọng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng lên khoảng 40%, từ mức 22% của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt mức 4,5%, chạm mức cao nhất trong gần một năm.

Về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai tại Bắc Kinh vào hôm qua (15/5), theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc.

Các báo cáo cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc mở rộng hợp tác và quản lý bất đồng. Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc các cuộc họp, vẫn chưa có thỏa thuận thương mại cụ thể lớn nào được đưa ra.

Trong ngày đàm phán đầu tiên, ông Tập Cận Bình cho biết, các cuộc thảo luận thương mại đã đạt được tiến triển, nhưng cảnh báo rằng những bất đồng về vấn đề Đài Loan có thể đẩy quan hệ song phương vào một "nơi nguy hiểm".

Tâm lý nhà đầu tư cũng tiếp tục bất ổn sau khi ông Trump có giọng điệu cứng rắn với Iran vào hôm qua, khi đăng trên Truth Social rằng "sự tiêu diệt quân sự Iran (còn tiếp tục!)".

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/5 trong nước biến động hẹp

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.131 VND/USD, không biến động so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876 - 26.386 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.925 - 26.337 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 16/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.387 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.387 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.085 - 26.387 VND/USD, tăng 8 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.387 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.486 - 26.586 đồng/USD, tăng 11 đồng cả chiều mua và giảm 9 đồng chiều bán so với sáng qua.