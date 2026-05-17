Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/5: Đồng loạt tăng, áp lực trên thị trường chợ đen giảm nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở ngưỡng 99,2 điểm, tăng gần 1,5% so với phiên đầu tuần.

Diễn biến này đi ngược lại dự báo của giới chuyên gia. Cụ thể, đầu tuần, đồng bạc xanh được giới phân tích nhận định đang đứng trước áp lực điều chỉnh giảm đáng kể khi bức tranh địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ bớt sức nóng. Việc các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã khiến nhu cầu tích trữ các tài sản trú ẩn an toàn bị đẩy lùi.

Trong số đó, các chuyên gia chiến lược từ Morgan Stanley nhận định, khi phần bù rủi ro địa chính trị dần tan biến, chỉ số DXY có nguy cơ lùi sâu về mốc 95 điểm trong trung hạn. Sự phục hồi của khẩu vị rủi ro đang tạo đà thúc đẩy các đồng tiền như EUR, AUD và NZD chiếm ưu thế trở lại. Tuy nhiên, đà suy yếu của USD được dự báo sẽ vấp phải "lực cản" lớn từ chính nội tại nền kinh tế Mỹ.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Sang phiên thứ ba (12/5), đồng bạc xanh trở về ngưỡng thấp trước khi nổ ra chiến sự Trung Đông, sau khi đã lấy lại phần lớn đà tăng mạnh kể từ cuối tháng 2/2026. Theo các nhà phân tích tại ING, nếu không có áp lực mạnh mẽ nào từ phía Trung Quốc nhằm đảm bảo đạt được thỏa thuận, thị trường sẽ tiếp tục định giá theo kịch bản bế tắc, giá dầu cao hơn và làn sóng lạm phát toàn cầu.

Tuy nhiên, đồng USD bắt đầu leo dốc từ giữa tuần, sau khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục gia tăng. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng trước tăng 0,6%, phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát, sau khi tăng mạnh 0,9% trong tháng 3.

Trong 12 tháng tính đến hết tháng 4, CPI của Mỹ tăng 3,8%, ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 5-2023 và nhỉnh hơn mức dự báo 3,7%, sau khi tăng 3,3% trong tháng 3. Tại thời điểm đó, tâm lý thị trường gần như đã loại bỏ hoàn toàn kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed thắt chặt tiền tệ thêm ít nhất 25 điểm cơ bản tại kỳ họp tháng 12 đã nhảy vọt lên mức 36%, tăng đáng kể so với con số 23,6% ghi nhận trong phiên trước đó.

Song song với diễn biến này, bộ máy lãnh đạo của Fed cũng có sự thay đổi quan trọng khi ông Kevin Warsh – người được Tổng thống Donald Trump đề cử – đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào Hội đồng Thống đốc với nhiệm kỳ 14 năm. Quy trình phê chuẩn ông Warsh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed cho nhiệm kỳ 4 năm cũng đã được thông qua, với khả năng cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày thứ Tư.

Đến các phiên tiếp theo, đồng USD tiếp tục tăng giá trong suốt quá trình diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, với tâm điểm sự chú ý được dự báo sẽ đổ dồn vào cuộc chiến với Iran.

"Đồng USD đang ở vị thế mạnh hơn nhờ việc không có tiến triển nào tại vùng Vịnh, nhưng chuyến thăm Trung Quốc vủa ông Trump có thể tạo ra những thông tin tích cực, giúp duy trì tâm lý chấp nhận rủi ro và hạn chế đà tăng của USD", các nhà phân tích tại ING nhận định.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, đồng nhân dân tệ onshore của Trung Quốc dao động quanh mức cao nhất trong ba năm và đồng nhân dân tệ offshore cũng gần chạm mức cao nhất trong hơn ba năm.

Nhìn chung, tuần qua, những lo ngại về hậu quả kinh tế từ căng thẳng địa chính trị kéo dài đã phần nào hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD. Một số nhà quan sát cũng lập luận rằng nền kinh tế Mỹ, với tư cách là nước xuất khẩu năng lượng ròng lớn, có thể tương đối được bảo vệ trước cú sốc năng lượng liên quan đến Iran, qua đó càng làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/5 trong nước có tuần tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.131 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876 - 26.386 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.925 - 26.337 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.387 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.387 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.085 - 26.387 VND/USD, không thay đổi cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.387 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.486 - 26.586 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, tỷ giá tự do tăng 37 đồng chiều mua và 17 đồng chiều bán.