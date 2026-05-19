SJC Mua 161,300 Bán 163,800

BTMH Mua 160,800 Bán 163,800

USD Mua 26,109 Bán 26,389

EUR Mua 29,907 Bán 31,484

Sáng 19-5, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

Sự kiện: Thông tin thị trường

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

Sáng 19-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở Đồng Nai, Lâm Đồng và An Giang trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hoa Sen

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-5. Ảnh: ĐVLS Duy

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 18-5, giải độc đắc (dãy số 331798) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau là đại lý vé số Hoa Sen ở tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số 368 (tỉnh Đồng Nai) và đại lý Thanh Thái (TPHCM).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 590856) của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lộc Phát (tỉnh Đồng Nai) và đại lý vé số Bấm Chi Chi (TPHCM).

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thanh

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Thịnh ở tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam ngày 19-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu. Ảnh: ĐLVS Thanh

Một phụ nữ trúng số 260 tỷ đồng, chia thưởng cho 4 đồng nghiệp cũ
Phụ nữ Indiana trúng độc đắc 9,9 triệu USD sau 11 năm chơi xổ số, chia sẻ giải thưởng với đồng nghiệp cũ.

-19/05/2026 07:00 AM (GMT+7)
