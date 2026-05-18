Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/5 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/5 tăng giá vàng miếng lên mức 163,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/5, giá vàng trong nước ngày 18/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/5, tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/5, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,8 –163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 7 USD/ounce, lên mức 4.545 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.561 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ mốc trên 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, sau khi kim loại quý trải qua nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng.

Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, đà tăng của lợi suất và sức mạnh của đồng bạc xanh đã kéo giá vàng giảm sâu vào cuối tuần trước. Theo ông, vàng từng dao động trong vùng 4.638-4.773 USD/ounce nhưng đã mất mốc hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Chuyên gia này cảnh báo, nếu giá vàng xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn về vùng 4.350 USD/ounce.

Trong khi đó, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, giá vàng tuần này có thể tiếp tục biến động mạnh do các yếu tố ngắn hạn liên tục thay đổi vị thế chi phối thị trường.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.545 USD/ounce (tương đương khoảng 144,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/5, giá vàng ngày 19/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.