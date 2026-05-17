Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/5 giảm cực mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 17/5 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 163,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/5, giá vàng trong nước ngày 17/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 17/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 17/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/5, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/5, chốt một tuần giao dịch giảm cực mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,5 –163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/5 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.538 USD/ounce, giảm 177 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.554 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá cực mạnh, chốt tuần lùi sâu xuống gần mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý Phố Wall nghiêng mạnh về xu hướng giảm. Trong 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 2 người, tương đương 15%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 10 người, tương đương 77%, cho rằng giá giảm; 1 người còn lại dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm tích cực hơn. Trong 29 người tham gia khảo sát trực tuyến, 17 người, tương đương 59%, kỳ vọng giá vàng tăng; 4 người dự báo giảm và 8 người cho rằng giá đi ngang.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs tiếp tục duy trì dự báo lạc quan nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.538 USD/ounce (tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/5, giá vàng ngày 18/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.