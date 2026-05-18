Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h50, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h50, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Ngày 16/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h50, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.535,9 USD/ounce, giảm 3,3 USD so với một ngày trước.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/5, lúc 8h39', giá vàng thế giới lại lao dốc xuống sát 4.500 USD/ounce, giảm hơn 37 USD so với kết phiên tuần trước.
Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.687 USD/ounce và có thời điểm tăng lên trên 4.768 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi thị trường chuyển sự chú ý sang lạm phát nóng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.
“Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm”- theo Hội đồng Vàng Thế...
