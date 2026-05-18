Xác minh thông tin nghi bán thịt bò giả tại Gia Lai

Sự kiện: Thông tin thị trường

Nghi vấn thịt bò giả từ phản ánh của người dân ở Gia Lai khiến dư luận chú ý. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, lấy mẫu làm rõ.

Chiều 17-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả trên địa bàn.

Nghi mua phải thịt bò giả, một người dân ở Quy Nhơn livestream tố cáo

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream của tài khoản Facebook Hứa Nhân, phản ánh việc nghi mua phải thịt bò giả tại một quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, gần khu vực chợ Đầm, phường Quy Nhơn.

Theo nội dung phản ánh, người này cho rằng phần thịt mua có dấu hiệu bất thường nên đã đăng tải video trực tiếp để cảnh báo.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm để giám định, đồng thời làm việc với các cá nhân liên quan nhằm làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thịt heo nái và hóa chất "biến" thành thịt bò, thu lợi tiền tỷ

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm; khởi...

-17/05/2026 21:24 PM (GMT+7)
