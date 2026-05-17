Giá vàng hôm nay 17/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ giao dịch vàng miếng ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua ở cả 2 chiều).

Vàng miếng DOJI, Phú Quý giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá ở cả 2 chiều).

Những ngày qua, giá vàng trong nước giảm liên tiếp và đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2026. Trước đó, giá vàng miếng đã từng lập đỉnh lịch sử khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng (giá bán) vào chiều 29/1.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua, niêm yết giá mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI, Phú Quý giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay niêm yết quanh ngưỡng 4.541,2 USD/ounce (tương đương 144,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới trong tuần liên tục lao dốc, xuống còn 4.539,2 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 174,5 USD. Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư bán tháo kim loại quý khi chiến sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kèm theo giá USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao do lo ngại về lạm phát tăng mạnh. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện gần như đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng lãi suất trong năm nay. Điều này cũng thúc đẩy đồng USD tăng cao, đẩy giá vàng đi xuống.

Đà giảm sâu của giá vàng khiến nhiều nhà phân tích cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 13 nhà phân tích phố Wall thì có đến 10 người, chiếm 77% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm. Ở chiều ngược lại có 2 người dự báo vàng sẽ hồi phục đi lên. Còn duy nhất 1 người cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, có 29 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 17 người, chiếm 59% dự báo vàng sẽ tăng. Dù vậy cũng có 4 người, tương ứng 14% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục đà giảm và 8 nhà đầu tư còn lại, tương đương 28% nhận định vàng đi ngang.