Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Dầu thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm nhanh

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (18/5), giá dầu thế giới được điều chỉnh đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h07' ngày 18/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 110,5 USD/thùng, tăng 1,1% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao dịch ở mức 107,3 USD/thùng, tăng 1,75% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần trước tăng mạnh. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 7,84%, trong khi giá dầu WTI tăng tới 10,48%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần trước ở mức 109,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI chốt tuần qua ở mức 105,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhanh khi thị trường lo ngại lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc và phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (ngày 15/5), giá dầu Brent tăng tới 3,35%, còn giá dầu WTI tăng 4,2% sau những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ và Iran, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố rằng Tehran “không còn lòng tin” với Mỹ, Tehran chỉ sẵn sàng đàm phán nếu Washington thực sự nghiêm túc. Ông Abbas Araqchi cũng cho biết Iran đã chuẩn bị cho khả năng quay lại xung đột quân sự, nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho hay ông đang dần mất kiên nhẫn với Iran. Ông Donald Trump cho biết ông đã thống nhất với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và yêu cầu nước này phải mở lại eo biển Hormuz.

Nhưng ông Tập Cận Bình không công khai nói đến cuộc trao đổi với ông Trump về Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây tuyên bố cho rằng cuộc xung đột này “lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và không có lý do gì để tiếp diễn”.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (18/5) được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Giá xăng dầu gần đây được điều chỉnh giảm nhanh. Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).