"Khai tử" xăng khoáng RON95 từ tháng 1/6, Bộ Công Thương nói triển khai xăng E10 đã chậm so với thế giới

Người dân "thận trọng" theo dõi thị trường xăng E10

Theo công bố của Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL) từ ngày 15/5, hệ thống phân phối của doanh nghiệp này sẽ chính thức dừng bán xăng khoáng RON 95, chuyển sang bán xăng sinh học E10 RON95 trên toàn hệ thống. Hiện, PVOIL có khoảng 988 cửa hàng xăng dầu bán lẻ trên khắp cả nước sẽ đồng loạt bán xăng sinh học E10, loại xăng có 10% cồn Ethanol phối trộn cùng xăng khoáng RON95.

Tương tự, Petrolimex cũng thông báo sẽ ngừng bán xăng RON95, bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 20/5.

Là những khách hàng đầu tiên sử dụng xăng E10 RON95, đại diện Công ty TNHH Du lịch Visun cho biết thông qua tự đo đếm theo km di chuyển với số xăng bơm của tài xế hãng, mức độ hao hụt của xăng E10 khá cao, có thể lên tới 20% và những trải nghiệm khi chạy còn cho thấy mức độ ổn định máy có chiều hướng kém đi.

“Doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng chủ yếu xe điện và dầu, số lượng xe chạy xăng không còn quá nhiều nên doanh nghiệp cũng còn không ưu tiên sử dụng xăng E10”, vị này chia sẻ.

Anh Nguyễn Lê Minh, chủ một hãng vận tải hàng hoá chia sẻ, một trong những đặc tính đáng chú ý của ethanol là khả năng hút ẩm từ môi trường. Điều này khiến xăng E10 trở nên nhạy cảm hơn khi không được sử dụng thường xuyên.

"Các xe của công ty tôi hoạt động hằng ngày, liên tục nên vấn đề này không gây ra ảnh hưởng. Nhưng với xe dân dụng lại khác, không ít người dùng xe máy chỉ di chuyển ngắn, hoặc có thói quen để xe nằm im nhiều ngày, dẫn đến xăng E10 tồn trong bình lâu có thể bị ảnh hưởng bởi độ ẩm không khí, làm giảm chất lượng nhiên liệu nên dễ bị nhầm lẫn với lỗi kỹ thuật, trong khi nguyên nhân lại đến từ cách sử dụng nhiên liệu", anh Minh cho hay.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Nguyễn Văn Hiếu, quản lý hãng xe khách Hào Hương, tuyến Thanh Hoá – Hà Nội cho hay, hãng hiện có khoảng 50 xe Xpander chạy xăng làm nhiệm vụ trung chuyển.

“Hiện chúng tôi chưa có đánh giá về xăng E10 đối với mức hao hụt hay tác đến chất lượng máy. Tuy nhiên do ảnh hưởng lớn đến vận hành và lợi nhuận, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi thời gian tới loại xăng này được phổ cập và dần thay thế toàn bộ xăng khoáng”, anh Hiếu nói.

Trong khi đó, chị Ngân Tuyền (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ rằng nên duy trì hai loại xăng RON95 và E10 để người dân có quyền lựa chọn. Chị còn cho rằng sẽ tạm thời không đổ xăng tại các cây của PVOIL để theo dõi thêm.

Tâm lý của không ít người dân vẫn muốn được lựa chọn loại xăng sử dụng, thay vì chỉ dùng xăng E10

Cơ quan quản lý nói lúc này mới chuyển sang xăng E10 là chậm

"Xăng E10 đã được nhiều quốc gia như Philipin, Thái Lan, Mỹ hay châu Âu đã sử dụng rất lâu và đang dần chuyển sang E15, chúng ta bây giờ mới chuyển đổi E10 là còn chậm", Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) Nguyễn Thuý Hiền nhấn mạnh.

Bà Hiền cho biết qua đánh giá, theo dõi thực tế thị trường và phản ánh từ doanh nghiệp đầu mối, người tiêu dùng đã sử dụng thì đều đón nhận tương đối tích cực với xăng E10.

Chia sẻ với PV Dân Việt về tâm lý lo ngại của thị trường khi xăng E10 được đưa vào phổ cập thị trường, Bà Hiền cho rằng những lo ngại với một sản phẩm mới là tâm lý chung thường thấy, cũng dễ hiểu.

"Cần nhìn nhận rằng PVOIL và Petrolimex đã đưa vào bán thử xăng E10 từ năm ngoái, cho đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận có vấn đề nào xảy ra với nguyên nhân bắt nguồn chất lượng xăng.

Hơn nữa, khi đưa loại xăng này ra thị trường, các cơ quan quản lý đã có kiểm nghiệm chất lượng, đánh giá khoa học nên người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng.

Sản phẩm khi được đưa ra phổ biến trên thị trường đều phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Mới đây tiêu chuẩn này cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành”, bà Hiền khẳng định.

Theo lộ trình, từ ngày 1/6/2026 toàn thị trường sẽ không còn xăng khoáng song nhiều thương nhân phân phối vẫn gặp vấn đề về kỹ thuật

Nói thêm về lộ trình chuyển đổi xăng E10 trên toàn thị trường, Phó Cục trưởng Cục TTTN cho biết theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, đến ngày 1/6/2026 toàn thị trường sẽ không còn xăng khoáng. Song đến nay mới chỉ có một vài doanh nghiệp lớn là có đủ khả năng kỹ thuật để chuyển đổi.

Các thương nhân khác phân phối còn một số vướng mắc, triển khai cầm chừng. Bà Hiền cho biết nguyên nhân không nằm ở tâm lý thị trường hay phản ứng của người tiêu dùng, mà chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc kỹ thuật và thủ tục trong quá trình triển khai.

Hiện nay, có doanh nghiệp phản ánh việc phải đầu tư phòng thử nghiệm riêng sẽ rất tốn kém, trong khi nhu cầu thực tế chưa lớn. Các đơn vị đang kiến nghị cho phép được thuê phòng thử nghiệm thay vì phải đầu tư đồng bộ ngay từ đầu để tránh lãng phí. Cục đã có báo cáo, đề xuất và đang tiếp tục xin ý kiến Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.