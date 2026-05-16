Những thực phẩm trường thọ giá bình dân được nhiều người sống thọ chọn mua mỗi tuần

Mua thịt lợn, khoai lang, cá thu, táo ăn thương xuyên tốt cho sức khỏe, trí não

Hiện nay, nhiều người quan tâm tới xu hướng ăn uống lành mạnh để sống khỏe, sống trường thọ, những món ăn dân dã, giá bình dân lại bất ngờ được chú ý trở lại. Không phải thực phẩm đắt đỏ hay "siêu thực phẩm" xa xỉ, nhiều nguyên liệu quen thuộc tại chợ và siêu thị Việt Nam hiện có giá khá mềm nhưng giàu dinh dưỡng, được các chuyên gia đánh giá tốt cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch.

Theo khảo sát tại một số chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội, giá nhiều thực phẩm được xem là hỗ trợ sống khỏe hiện vẫn ở mức dễ tiếp cận. Trong đó, khoai lang dao động từ 15.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại; hành tây khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg; cá thu cắt khúc từ 280.000 – 320.000 đồng/kg; đậu phụ dao động từ 3.000- 5.000 đồng/miếng tùy loại lớn nhỏ.

Đậu phụ, khoai lang vẫn được nhiều bà nội trợ mua hằng ngày bổ sung vào thực đơn của gia đình.

Trong danh sách các món ăn được nhiều người sống trường thọ tại Nhật Bản yêu thích, thịt lợn nấu khoai lang xuất hiện khá phổ biến. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt lợn chứa nhiều vitamin B1 giúp chuyển hóa năng lượng và giảm mệt mỏi, trong khi khoai lang giàu vitamin E và chất xơ hỗ trợ tiêu hóa.

Đáng chú ý, giá khoai lang hiện vẫn khá "mềm" so với nhiều thực phẩm khác. Khảo sát tại một số chợ đầu mối cho thấy khoai lang vàng phổ biến từ 15.000 – 30.000 đồng/kg, còn khoai lang Nhật tại siêu thị khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi giờ ăn khoai lang nhiều hơn trước vì vừa no lâu vừa tốt cho tiêu hóa. Món thịt kho với khoai lang trẻ con cũng dễ ăn".

Bên cạnh đó, cá thu cũng là thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ giàu Omega-3 và DHA. Đây là những dưỡng chất hỗ trợ hoạt động não bộ và sức khỏe tim mạch.

Theo khảo sát thị trường, cá thu cắt khúc hiện có giá dao động khoảng 280.000- 320.000 đồng/kg, trong khi táo nhập khẩu dao động từ 70.000 – 120.000 đồng/kg tùy loại.

Không chỉ vậy, xu hướng ăn cá thay thịt đỏ hiện cũng được nhiều phụ nữ trung niên lựa chọn nhằm giảm cảm giác đầy bụng và hạn chế cholesterol.

Sữa chua, hành tây, đậu phụ mua ăn thường xuyên hỗ trợ hệ miễn dịch

Ngoài các món giàu đạm, nhiều người lớn tuổi hiện còn duy trì thói quen ăn sữa cua kết hợp hành tây hoặc mật ong để hỗ trợ tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, sữa chua chứa lợi khuẩn probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, trong khi hành tây giàu inulin – loại chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa.

Hiện giá hành tây tại nhiều siêu thị dao động khoảng 40.000 – 52.000 đồng/kg tùy loại và nguồn gốc.

Chị Phạm Thị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi bắt đầu ăn sữa chua thường xuyên hơn vì thấy dễ tiêu hóa. Giờ nhiều người quan tâm chuyện sống khỏe nên các món đơn giản như vậy lại được chú ý".

Trong khi đó, đậu phụ vẫn là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt nhờ giá rẻ, dễ chế biến và giàu protein thực vật. Nhiều chuyên gia cho rằng isoflavone trong đậu nành có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và xương khớp.

Đặc biệt, natto – món đậu tương lên men nổi tiếng của Nhật Bản – cũng bắt đầu được nhiều người Việt quan tâm hơn. Dù mùi vị khá đặc trưng, natto được đánh giá giàu vitamin K2 và enzyme nattokinase, hỗ trợ tuần hoàn máu và sức khỏe xương. Theo khảo sát thị trường, natto nhập khẩu hiện có giá khoảng 65.000 – 119.000 đồng/hộp tùy loại.

Người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên thực phẩm "tốt lâu dài"

Đáng chú ý, trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm sức khỏe, xu hướng lựa chọn thực phẩm hiện cũng đang thay đổi. Thay vì tìm kiếm những món ăn đắt đỏ, nhiều gia đình ưu tiên các thực phẩm quen thuộc nhưng giàu dinh dưỡng, dễ duy trì lâu dài và phù hợp túi tiền.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí quyết sống khỏe không nằm ở việc ăn thật đắt mà ở sự cân bằng, đa dạng thực phẩm và duy trì lối sống lành mạnh mỗi ngày.