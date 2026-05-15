Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn thủng đáy 4 tháng

Sáng 15-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 161 triệu đồng/lượng, 164 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tiếp 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm về 160,8 triệu đồng/lượng mua vào, 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số thương hiệu vàng nhẫn trơn khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI được bán ra bằng với giá vàng miếng SJC.

Sau chuỗi ngày liên tiếp đi xuống, giá vàng trong nước đang lùi về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Giá vàng trong nước giảm khi vàng thế giới bị chốt lời và không trụ được mốc 4.700 USD/ounce. Đến 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng tiếp tục giảm sâu xuống 4.611 USD/ounce, mất thêm khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong một ngày, giá vàng rớt mạnh gần cả trăm USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thủng đáy 4 tháng qua

Biến động mạnh của giá vàng xuất phát từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi của đồng USD, vốn đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, Công ty Sucden Financial có trụ sở tại London (Anh) cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh vẫn là những trở ngại chính đối với giá vàng. Dù kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và nhu cầu vàng vật chất ổn định.

Công ty Sucden Financial lưu ý vàng đã gặp khó khăn trong việc hoạt động như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông. Thay vì thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới vàng, những xung đột gần đây đã đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và nâng cao lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên - gây sức ép lên vàng.

Công ty này dự đoán giá vàng có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi hẹp trong ngắn hạn, với mức hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce. Việc giá tăng lên 4.800 USD/ounce có thể phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế yếu hơn hoặc các tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).