Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/2: Khó lường, chuyên gia nói "đường dài mới biết ngựa hay"

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/2 trên thế giới khó bứt phá mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần mới ở mức 96,8 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục vận động trong trạng thái thận trọng, chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và nghiêng về xu hướng suy yếu nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát các tín hiệu kinh tế mới của Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến gần đây cho thấy áp lực đối với đồng bạc xanh gia tăng khi một số chỉ số lạm phát và hoạt động kinh tế của Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng. Điều này làm dấy lên dự báo rằng Fed có thể duy trì lập trường mềm mỏng hơn trong thời gian tới, thậm chí để ngỏ khả năng nới lỏng thêm nếu tăng trưởng chậm lại rõ nét. Trong bối cảnh đó, giới đầu tư có xu hướng điều chỉnh vị thế, giảm nắm giữ đồng USD và chuyển sang các đồng tiền khác có triển vọng chính sách ổn định hơn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự cải thiện tương đối của một số đồng tiền lớn như EUR và yên Nhật. Khi các nền kinh tế ngoài Mỹ phát đi tín hiệu tích cực hơn hoặc khi kỳ vọng chính sách của họ trở nên rõ ràng, dòng vốn có xu hướng phân bổ lại, qua đó làm giảm ưu thế của đồng USD. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đồng bạc xanh khó duy trì vị thế áp đảo như giai đoạn trước.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, thị trường còn chịu tác động bởi tâm lý phòng ngừa rủi ro. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã gia tăng các biện pháp bảo hiểm biến động tỷ giá, phản ánh sự thận trọng trước khả năng đồng USD còn chịu sức ép nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục kém khả quan. Việc gia tăng phòng hộ cho thấy nhà đầu tư không loại trừ kịch bản đồng USD giảm thêm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đồng USD vẫn được xem là tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất định. Nếu xuất hiện các biến động địa chính trị hoặc rủi ro tài chính bất ngờ, nhu cầu nắm giữ đồng USD có thể tăng trở lại, giúp đồng tiền này phục hồi nhất định.

Do đó, một số chuyên gia phân tích nhận định xu hướng tuần tới nhiều khả năng không phải là giảm sâu, mà là điều chỉnh nhẹ xen kẽ các nhịp hồi kỹ thuật nhưng khó có khả năng bứt phá mạnh. Kịch bản chủ đạo vẫn là dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng nghiêng về suy yếu nhẹ nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, nếu các chỉ số về việc làm, tiêu dùng hoặc sản xuất vượt kỳ vọng, đồng bạc xanh có thể nhận được lực hỗ trợ tạm thời.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/2 trong nước chững lại

Hôm nay (16/2) là ngày 29 Tết Bính Ngọ, thị trường chính thức ngừng giao dịch do đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.300 - 26.350 đồng/USD, chững lại sau nhịp tăng 100 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Trong báo cáo vĩ mô - thị trường năm 2026 vừa công bố, bàn về chiến lược đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) nhấn mạnh quan điểm “đường dài mới biết ngựa hay”.

Nhóm phân tích BSC cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng cao và ổn định hơn so với các chu kỳ trước. Nếu các chu kỳ tăng trưởng trước đây phụ thuộc nhiều vào các biện pháp nới lỏng tiền tệ ngắn hạn, thì chu kỳ hiện tại được hậu thuẫn bởi cách thức điều hành chủ động, linh hoạt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung - dài hạn.

Cùng với đó, hàng loạt nghị quyết và chính sách mới đang từng bước tháo gỡ các nút thắt thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội và mở ra dư địa tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ - dữ liệu, chuỗi cung ứng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, logistics và hạ tầng.

Dự báo về tỷ giá USD/VND, nhóm phân tích BSC cho rằng, năm 2026, nhiều khả năng tỷ giá có thiên hướng mất giá một cách từ từ, với kịch bản 1 tăng khoảng 1,5 - 3,5% cùng kỳ và kịch bản 2 tích cực hơn, dự báo tăng khoảng 0 - 1,5% cùng kỳ.

"Áp lực tỷ giá được kỳ vọng sẽ giảm dần khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất và đồng USD duy trì mặt bằng giá trị thấp. Tuy vậy, chúng tôi cũng không loại trừ kịch bản Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026 kết hợp với việc đáo hạn các hợp đồng bán USD kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến áp lực tỷ giá vẫn còn trong hai quý đầu năm", nhóm phân tích BSC nhìn nhận.