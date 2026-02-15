Giá vàng hôm nay 15/2: Chững lại chờ dữ liệu mới

Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết: “Giá vàng giảm từ mức hơn 5.100 USD xuống mức 5.041,2 USD/ounce sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Điều này làm giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp cắt giảm lãi suất, đẩy giá đồng USD tăng lên”.

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Sucden Financial cho biết, họ dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce trong suốt quý đầu tiên năm 2026 khi thị trường cân bằng vai trò vừa là giao dịch theo xu hướng, vừa là tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích cho biết, bất chấp động lực đầu cơ mới, căng thẳng địa chính trị dai dẳng, kết hợp với sự bất ổn sâu sắc xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ và các mối đe dọa đối với nền độc lập chính trị của nước này đã làm thay đổi vai trò của vàng, biến nó thành biểu hiện của sự ngờ vực vĩ mô hơn là chức năng truyền thống phòng ngừa lạm phát.

“Sự thay đổi này đã nâng cao sức hấp dẫn chiến lược của vàng, ngay cả khi diễn biến giá ngắn hạn vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dòng vốn đầu cơ và sự biến động hơn là dữ liệu vĩ mô gia tăng”, các nhà phân tích cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 15/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.041 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo mới nhất về vàng, Steve Land, Giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ Vàng và kim loại quý Franklin Templeton, cho biết bất chấp sự biến động gần đây của thị trường, vàng vẫn được hỗ trợ tốt bởi các yếu tố cơ bản dài hạn vững chắc.

“Vàng trong lịch sử đã hoạt động tốt trong các giai đoạn căng thẳng tài chính và địa chính trị. Những căng thẳng thương mại gần đây, các cuộc xung đột toàn cầu và sự bất ổn tài chính trên khắp các nền kinh tế lớn đã củng cố xu hướng này”, Steve Land nói.

Tuy nhiên, trong khi vàng có thể đang bước vào giai đoạn củng cố rộng hơn, chuyên gia Steve Land cho rằng, các nhà đầu tư nên tìm kiếm giá trị trong ngành khai thác mỏ.

Ông giải thích: “Các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã thúc đẩy đà tăng giá của vàng, cho phép tăng nhanh hơn đáng kể so với dòng vốn đổ vào cổ phiếu các công ty khai thác mỏ”.