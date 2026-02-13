Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/2: Thị trường chợ đen tiếp đà giảm dịp cận Tết Nguyên đán

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong phạm vi hẹp trong phiên vừa qua sau những tín hiệu trái chiều từ các chỉ số kinh tế mới nhất của Mỹ

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố phiên vừa qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của người Mỹ giảm ít hơn so với dự kiến, phù hợp với quan điểm của các nhà kinh tế rằng thị trường lao động đang dần ổn định. Thông tin này nối tiếp các chỉ báo trước đó cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm, tăng trưởng việc làm mạnh trong tháng 1, trong khi doanh số bán lẻ tháng 12 lại yếu.

“Tôi cho rằng thị trường vẫn đang tìm kiếm định hướng cho nhiều câu hỏi lớn xoay quanh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và tình trạng của nền kinh tế Mỹ, hai yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”, ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street (Boston), nhận định.

Theo ông, thị trường hiện đang định giá kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất ít nhất cho tới giữa năm, và điều này đang tạo sức ép lên đồng USD.

Thị trường hiện đánh giá xác suất 94% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới, dù khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Sáu đã tăng lên gần 50%, theo công cụ FedWatch của CME.

Trong khi đó, đồng Yen Nhật Bản đang hướng tới một tuần tăng giá mạnh so với USD, do được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tự do do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/2 trong nước đi ngang

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.049 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.796 - 26.301 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.848 - 26.252 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 13/2. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.750 - 26.160 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.780 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.160 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.728 - 26.712 VND/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.790 - 26.150 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.200 - 26.250 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên vừa qua.

Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MBS cho biết nhờ đà giảm mạnh của đồng USD, tỷ giá USD/VND trong nước đã đồng loạt giảm ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do.

Theo MBS, yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD, được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước.

Chỉ số sức mạnh USD (DXY) được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP) và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, nhóm phân tích chỉ ra ba yếu tố chính đang tạo áp lực lên tỷ giá trong năm 2026.

Thứ nhất, mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Thứ hai, nhóm phân tích cho rằng nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Thứ ba, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5,000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

"Cân bằng giữa các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%", chuyên gia MBS nhận định.