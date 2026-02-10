Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/2: Ngân hàng giảm không ngừng, thị trường chợ đen bất động

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/2 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 96,7 điểm khi bắt đầu một tuần bận rộn với nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ, lạm phát và báo cáo việc làm được theo dõi sát sao nhưng bị trì hoãn.

"Dữ liệu thị trường lao động Mỹ đã gây bất ngờ với kết quả thấp hơn dự kiến vào tuần trước, và thị trường hiện đang chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể đánh giá lại quan điểm về thị trường việc làm" các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo.

Trọng tâm tuần này sẽ là việc công bố báo cáo bảng lương tháng 1 vào giữa tuần cùng với các điều chỉnh chuẩn.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Fed sẽ họp vào tháng 3 tới, nhưng hợp đồng tương lai Fed funds hiện chỉ định giá xác suất khoảng 15% cho khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp đó. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng mạnh về khả năng cắt giảm vào tháng 6, vì đây sẽ là cuộc họp đầu tiên ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed nếu được thông qua.

Ngoài ra, một yếu tố khác gây áp lực lên USD phiên vừa qua là báo cáo của Bloomberg News cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyên các tổ chức tài chính hạn chế đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Kristalina Georgieva tuyên bố rằng đồng USD vẫn có khả năng duy trì vị thế thống trị trong hệ thống tài chính toàn cầu bất chấp sự suy giảm gần đây của nó. "Chúng ta không nên bị cuốn theo những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái," bà Georgieva phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào hôm thứ Hai. "Tôi không thấy có sự thay đổi trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần".

Bà Georgieva nhấn mạnh một số yếu tố hỗ trợ tầm quan trọng liên tục của đồng USD trong hệ thống tiền tệ quốc tế, bao gồm "độ sâu và tính thanh khoản của thị trường vốn tại Hoa Kỳ, quy mô của nền kinh tế và tinh thần doanh nghiệp của Hoa Kỳ".

Người đứng đầu IMF đã đưa ra những nhận xét này trong khi tham dự hội nghị IMF về thị trường mới nổi tại Al-Ula, Ả Rập Saudi. Bà Georgieva cũng lưu ý rằng đồng USD yếu hơn có thể mang lại lợi ích cho nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi bằng cách giảm gánh nặng nợ nước ngoài của họ. "Những quốc gia vay bằng đồng bạc xanh sẽ phải trả ít hơn hiện nay," bà giải thích, đồng thời nói thêm rằng điều này "giảm bớt các khoản thanh toán lãi suất trên nợ nước ngoài của họ."

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/2 trong nước tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.055 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.801 - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.860 - 26.266 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 10/2. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.685 - 26.095 VND/USD, giảm 45 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.715 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.095 VND/USD, giảm 95 đồng ở chiều mua và giảm 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.678 - 26.180 VND/USD,giảm 78 đồng ở chiều mua và tăng 14 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.720 - 26.090 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và giảm 40 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.500 - 26.550 đồng/USD, không biến động sau phiên giảm 700 đồng chiều mua và 770 đồng chiều bán so với sáng qua.