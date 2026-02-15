Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/2: Thị trường chợ đen tăng mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/2 trên thế giới chốt tuần giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co dưới ngưỡng 97 điểm trong tuần qua. Chốt tuần, chỉ số này đứng mức 96,8 điểm, tương ứng mất 0,7% trong tuần.

Theo nhận định của các nhà phân tích Goldman Sachs, sự suy yếu tương đối của đồng USD một phần là do chính sách biến động của Mỹ trong tháng Giêng. Mặt khác, đợt bán tháo gần đây trong lĩnh vực phần mềm đã làm giảm hiệu suất vượt trội của thị trường chứng khoán Mỹ, và những diễn biến "đặc thù" ở châu Á, trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Đầu tuần này, dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định với tỷ lệ thất nghiệp giảm trong bối cảnh tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng Giêng và số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm ít hơn dự kiến .

"Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu này khá dè dặt và hầu hết các động thái đều mang tính chiến thuật," ông Olivier Bellemare, chuyên viên giao dịch phái sinh cấp cao tại Monex Canada ở Montreal nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo gần đây, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định lập trường chính sách hiện nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn phù hợp với bối cảnh kinh tế.

Ông cho rằng thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu ổn định trở lại, trong khi lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục xu hướng giảm. Đối với sự gia tăng gần đây của lạm phát chung, người đứng đầu Fed nhận định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các biện pháp thuế quan áp lên hàng hóa nhập khẩu và dự báo áp lực này nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa năm.

Giữa tuần, đồng USD tiếp tục chịu sức ép và diễn biến giằng co khi một số số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ được công bố không vượt kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý, các chỉ báo liên quan đến lạm phát và chi tiêu tiêu dùng cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn thiếu bền vững. Diễn biến này làm gia tăng nhận định rằng Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách lãi suất.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn nhận được sự hỗ trợ nhất định từ vai trò là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới. Đây là yếu tố quan trọng kìm hãm sự suy yếu của đồng bạc xanh thay vì rơi vào xu hướng giảm sâu. Đồng USD tiếp tục được giới đầu tư xem là kênh trú ẩn tương đối an toàn, nhất là khi căng thẳng địa chính trị và các rủi ro tài chính tại một số khu vực vẫn hiện hữu.

Kết thúc tuần, đồng USD nhích lên nhẹ sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố khả quan hơn dự kiến. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 130.000 việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi của USD bị hạn chế khi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, qua đó tiếp tục tạo sức ép lên đồng bạc xanh.

Trong tuần qua, đồng USD suy yếu, chủ yếu do sự tăng giá của đồng yên Nhật Bản. Nhìn tổng thể, quá trình phục hồi của đồng bạc xanh vẫn đang tiếp diễn nhưng thiếu vững chắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phụ thuộc lớn vào định hướng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trong thời gian tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/2 trong nước đi ngang

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.049 VND/USD, giảm 14 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.796 - 26.301 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.848 - 26.252 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.750 - 26.160 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.790 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.170 VND/USD, không biến động cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.738 - 26.722 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.790 - 26.150 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.300 - 26.350 đồng/USD, tăng 100 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên sáng qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, giá mua vào - bán ra trên thị trường tự do giảm 200 đồng chiều mua và bán.