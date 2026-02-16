Nghề 'đếm cành lấy tiền' hốt bạc mùa Tết ở Thanh Hóa

Những ngày này, tại các cửa hàng hoa lan trên địa bàn phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), không khí làm việc diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến tối muộn. Những người thợ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều người tranh thủ ăn trưa ngay tại chỗ để kịp tiến độ giao hàng.

Anh Phạm Văn Hưng (trú phường Hạc Thành), một thợ cắm lan, cho biết, nghề kết lan tuy chỉ mang tính thời vụ nhưng mang lại thu nhập khá cao. Mỗi mùa Tết kéo dài khoảng một tháng, nếu chăm chỉ và có tay nghề, thợ có thể kiếm được cả trăm triệu đồng.

Những thợ cắm hoa lan như anh Hưng kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp Tết. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Hưng, tiền công của thợ cắm lan thường được tính theo số lượng cành, dao động từ 30.000 đến 150.000 đồng/cành, tùy độ khó và yêu cầu tạo hình. Vào cao điểm, thợ lành nghề có thể kiếm từ 2 đến 5 triệu đồng/ngày, thậm chí cao hơn nếu nhận các chậu lan lớn, cầu kỳ.

“Cắm hoa lan không đơn thuần là gắn cành lan vào chậu. Người thợ phải xử lý xốp, cố định cành sao cho lan “ăn” vào giá thể, đồng thời tạo bố cục hài hòa, cân đối, đảm bảo tính thẩm mỹ. Một chậu lan đẹp phải lên hình, nhìn là thấy sang. Vì vậy, thợ cắm chính thường là những người đã gắn bó với nghề ít nhất 5 năm”, anh Hưng chia sẻ.

Với những tác phẩm cầu kỳ hơn như lan hồ điệp ghép gỗ lũa, thời gian hoàn thiện có thể kéo dài nhiều giờ. Anh Nguyễn Huy Lâm (quê Hưng Yên), thợ kết lan với hơn 10 năm kinh nghiệm, cho hay đây là dòng sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao. Người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý gỗ, cố định rễ, tạo dáng cành đến bố trí tiểu cảnh. Mỗi khâu đều cần sự tỉ mỉ và con mắt thẩm mỹ.

Các chậu lan có giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

Thợ cắm hoa lan luôn "cháy việc" trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Lâm, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình cố định cành hoặc tạo dáng cũng có thể khiến tổng thể chậu lan mất cân đối, giảm giá trị. Vì vậy, những chậu lan ghép gỗ lũa thường được giao cho thợ cứng tay nghề đảm nhiệm.

Tại một cửa hàng hoa lan trên Đại lộ Lê Lợi, chị Nguyên Hương - đại diện cửa hàng, chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán 2026, cửa hàng nhập về hơn 10.000 cây lan hồ điệp các loại. Giá bán dao động từ 1,5 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng mỗi chậu, tùy số lượng cành, kích thước và mức độ cầu kỳ.

“Khoảng 80% sản phẩm của cửa hàng được làm theo đơn đặt trước. Những chậu lan ghép gỗ lũa phải chốt sớm để có thời gian tìm gỗ phù hợp và hoàn thiện tác phẩm, kịp giao cho khách từ giữa tháng Chạp. Dịp cao điểm, cửa hàng phải thuê thêm 6 lao động làm việc liên tục mới đáp ứng được nhu cầu thị trường”, Hương nói.

Hầu hết chậu lan đều được cắm theo đơn đặt hàng. Ảnh: Lê Dương

Hoa lan được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Lê Dương