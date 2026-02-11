Tỷ giá USD hôm nay 11/2: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên mốc 25.055 đồng/USD

Tỷ giá 11/2

Cập nhật sáng thứ Tư (11/2), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.055 đồng/USD, bằng mức công bố hôm qua. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn có sự chênh lệch với nhau, mức cao nhất được ghi nhận đạt 26.177 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 96,82 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 25.670 - 26.080 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 11/2 là 25.677 đồng/USD mua vào và 26.057 đồng/USD bán ra, bằng với mức niêm yết phiên trước. Tại Techcombank giao dịch quanh mốc 25.625 - 26.153 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với kết thúc phiên trước..

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 25.680 đồng/USD mua vào và 26.070 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 11/2 hiện giao dịch quanh mốc 26.500 - 26.550 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước.

Kết thúc ngày thứ ba (10/2), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.055 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giảm so với phiên mở cửa cùng ngày và có sự chênh lệch với nhau, tại nơi niêm yết cao nhất niêm yết tại 26.153 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 96,85 điểm.

Tỷ giá 10/2

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 25.650 - 26.060 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 35 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa giao dịch ngày thứ Ba ở mức 25.677 - 26.057 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 38 đồng cả hai chiều kể từ phiên làm việc trước. Tại Techcombank niêm yết 25.625 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.153 đồng/USD, so với phiên trước đã giảm 15 đồng chiều mua và 27 đồng chiều bán.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.206 - 26.100 đồng/USD. Còn ACB tạm dừng làm việc với 25.680 đồng/USD mua vào và 26.070 đồng/USD bán ra, thấp hơn phiên liền trước 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Ba không thay đổi mới, niêm yết giao dịch quanh mốc 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Fiona Cincotta - Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá bán USD đang giữ vững ổn định vào thứ Ba sau những tổn thất mạnh mẽ ngày hôm qua so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi sự chú ý chuyển sang dữ liệu doanh số bán lẻ, vốn có thể mang lại một số hỗ trợ. Dự kiến ​​doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,4% so với tháng trước, một dấu hiệu cho thấy tiêu dùng vẫn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trọng tâm chính sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Tư và số liệu lạm phát vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (FED)".