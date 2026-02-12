Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/2: Thị trường chợ đen chững lại sau nhịp giảm sâu, ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/2 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phiên, hiện đứng ngưỡng 96,8 điểm sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực bất ngờ, củng cố đánh giá về nền tảng vững chắc của kinh tế Mỹ.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Theo Bộ Lao động Mỹ, các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 70.000 việc làm trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Reuters thực hiện. Số liệu này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3% trong tháng 1, từ mức 4,4% của tháng 12.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD tăng 0,42% lên 0,7711 franc Thụy Sĩ, trong khi đồng EUR giảm 0,18% xuống còn 1,187425 USD.

Ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group (London), nhận định đồng bạc xanh đang tăng giá nhờ báo cáo việc làm mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng cùng với lợi nhuận doanh nghiệp khả quan. Ông cho rằng các tài sản rủi ro cũng đi lên, khi số liệu này chỉ làm thu hẹp chứ không xóa bỏ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tạo ra kịch bản gần như lý tưởng cho cả đồng USD và thị trường nói chung.

Trước khi báo cáo việc làm được công bố, giới giao dịch từng dự đoán số liệu có thể ở mức thấp, yếu tố được xem là bất lợi cho đồng USD. Nhận định này càng được củng cố sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 công bố hôm thứ Ba thấp hơn kỳ vọng, cùng với phát biểu của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hôm thứ Hai rằng tăng trưởng việc làm trong những tháng tới có thể chậm lại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 94% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, tăng mạnh so với mức 80% của ngày trước đó.

Trong bối cảnh trên, các tiền châu Á được hưởng lợi từ đồng USD suy yếu. Đồng yên Nhật Bản là một trong những đồng tiền hưởng lợi chính, với cặp tiền tệ USD/JPY giảm 0,5% xuống khoảng 153,6 yên – đạt mức thấp nhất trong gần hai tuần. Đồng yên đã phần lớn tăng giá vượt qua những lo ngại về chi tiêu tài khóa quá mức của Nhật Bản sau một số cảnh báo về khả năng can thiệp từ các quan chức chính phủ Nhật Bản.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/2 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.050 VND/USD, không biến động so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.797 - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.848 - 26.252 VND/USD, giảm mỗi chiều 5 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 12/2. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.770 - 26.180 VND/USD, tăng 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.790 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.170 VND/USD, tăng 113 đồng ở chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.768 - 26.2120 VND/USD, tăng 90 đồng ở chiều mua và tăng 32 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.820 - 26.180 VND/USD, tăng 159 đồng chiều mua và tăng 78 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.220 - 26.270 đồng/USD, chững lại sau nhịp giảm 200 đồng chiều mua và 270 đồng chiều bán.