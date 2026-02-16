Cây cảnh, hoa chơi Tết giảm giá một nửa để xả hàng sớm

Tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, dòng người đi mua cây cảnh, hoa chơi Tết vẫn tấp nập. Tại điểm bán của một chuỗi lan hồ điệp Đà Lạt, biển "xả hết, về ăn Tết" được treo ngay mặt tiền để hút khách.

Từ sáng 15/2 (tức 28 Tết), điểm bán này hạ giá 50% toàn bộ hàng, mức giảm sâu hơn 30% so với tối qua. Những chậu lan hồ điệp loại 10 cây, dưới 5 triệu đồng (chưa giảm giá) rất được khách hàng ưa chuộng, liên tục được nhân viên buộc lên xe shipper.

Điểm bán lan hồ điệp trên đường Lạc Long Quân hạ giá 50% toàn bộ cửa hàng trưa 15/2. Ảnh: Anh Tú

Nhân viên tại gian hàng cho biết đợt xả hàng này nhằm dọn kho nghỉ Tết sớm. Chuỗi lan hồ điệp này có khoảng 10 điểm bán, riêng cơ sở ở Lạc Long Quân trong một tháng gần đây đã tiêu thụ được khoảng 10.000 cây.

Ngay cạnh đó, một gian hàng khác bắt đầu gọn mặt bằng từ tối qua, cũng giảm 20-40%, tùy từng chậu. Khảo sát tại đường Hoàng Quốc Việt, giá lan hồ điệp cũng được các tiểu thương hạ tới 50%.

Không chỉ lan hồ điệp, nhiều loại cây, hoa khác chơi Tết cũng được người bán hạ giá mạnh Địa lan hiện đồng giá 300.000 đồng mỗi chậu, rẻ hơn 100.000-150.000 đồng so với tuần trước.

Đối diện phố Trích Sài, một điểm bán mai vàng niêm yết giá 1,2 triệu và 1,5 triệu đồng lần lượt cho cây cỡ nhỏ và trung bình, giảm 20-30% so với đầu vụ.

Địa lan đồng giá 300.000 đồng một chậu, giảm 100.000-150.000 đồng so với những hôm trước. Ảnh: Anh Tú

Các loại cây mini cũng đồng loạt hạ nhiệt. Quất cảnh còn 150.000-200.000 đồng, thấp hơn tuần trước cả trăm nghìn đồng; thậm chí loại mini chỉ quanh 80.000 một chậu. Nhất chi mai, cành đào dăm cũng được tiểu thương xả hàng đồng giá 150.000-200.000 đồng một gốc. Ghi nhận trưa 28 tháng Chạp, cây cảnh, hoa chơi Tết, nhất là đào, quất trên tuyến đường Lạc Long Quân vẫn còn khá nhiều.

Anh Quang Tiến, một người chuyên buôn cành đào tại khu vực này nói năm nay giá đào "mềm" hơn hẳn do năm nhuận khiến hoa nở sớm. Anh ví dụ, cành đào huyền dài 1,5-2m những năm trước giá trên 1 triệu đồng, nay dao động 600.000-800.000 đồng.

Lượng cành đào, cây quất còn khá nhiều trên đường Lạc Long Quân cuối chiều 14/2 (27 tháng Chạp). Ảnh: Anh Tú

Còn anh Thắng (thương lái quê Bắc Ninh) cho hay sức mua năm nay yếu, người dân thắt chặt chi tiêu nên ít chuộng cành đào to, tiền triệu. Từ rằm tháng Chạp đến nay, trung bình mỗi ngày anh chở khoảng 20 cành đào nhỏ, đào dăm từ vườn xuống bán ở khu vực nút giao Bưởi - Hoàng Quốc Việt. Với mức giá bình dân 100.000-150.000 đồng, xe hàng của anh tiêu thụ khá nhanh.

Ở chiều ngược lại, một số loại hoa cắm bình lại tăng giá từng ngày cận Tết. Ví dụ, hoa ly Samantha kép 800.000-1 triệu đồng một chục tùy từng điểm bán, tăng 25% sau một ngày. Tuyết mai ngày thường 80.000-100.000 đồng một bó, nay cũng lên hơn gấp đôi, dao động 200.000-250.000 đồng.