Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/3: Đồng loạt tăng do xung đột Trung Đông

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/3 trên thế giới áp sát ngưỡng 100 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà tăng so với sáng qua, hiện áp sát ngưỡng 100 điểm.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang có xu hướng mạnh lên khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư.

Theo các hãng tin tài chính quốc tế như Reuters và Bloomberg, mỗi khi xuất hiện những cú sốc địa chính trị lớn, dòng vốn toàn cầu thường có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản được coi là “trú ẩn an toàn,” trong đó có đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này khiến nhiều đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Một số nhà phân tích lý giải, USD đã tăng hơn 1,5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt và đang tiến gần mức cao nhất kể từ tháng 11/2025, một phần nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời do Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng ròng.

Chiến lược gia Lefteris Farmakis của Barclays cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất hiện nay là khí đốt và dầu mỏ, và khu vực đồng EUR chịu ảnh hưởng khá lớn từ những yếu tố này. Vì vậy, đồng EUR đang bị bán ra trên diện rộng”.

Các chiến lược gia nhận định rằng, sự gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng sẽ gây thêm áp lực lên đồng EUR. Đồng bảng Anh giảm 0,5%, xuống còn 1,3348 USD, chỉ cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất của năm nay. So với đồng yên Nhật, USD tăng 0,3%, lên 159,395 yên.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tới để đánh giá cách các nhà hoạch định chính sách phản ứng trước cú sốc giá năng lượng. Các nhà giao dịch kỳ vọng ECB có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 6, trong khi Fed có thể chờ đến tháng 9 mới bắt đầu cắt giảm lãi suất, thay vì tháng 7 như kỳ vọng trước đó, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Stephen Brown, phó trưởng nhóm kinh tế khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, cho biết trong một báo cáo: “Với việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến giữ nguyên mục tiêu lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,50%–3,75% vào tuần tới, trọng tâm sẽ là bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố chính sách và các dự báo kinh tế mới”.

Ông Brown cho rằng: “Kịch bản cứng rắn nhất sẽ là Fed loại bỏ xu hướng nới lỏng khỏi tuyên bố chính sách, đồng thời dự báo chuyển từ một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay sang không thay đổi”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 13/3 trong nước tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.065 VND/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.812 - 26.317 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.858 - 26.264 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 13/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.048 - 26.318 VND/USD, tăng 41 đồng chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.078 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.318 VND/USD, tăng 28 đồng ở chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.008 - 26.318 VND/USD, tăng 14 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.060 - 26.318 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.872 - 27.012 đồng/USD, tăng 266 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Các chuyên gia nhận định, tình hình căng thẳng tại Trung Đông đẩy mạnh dòng tiền vào USD, gây áp lực lên tỷ giá trong nước nhưng các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định. Dù mức tăng chưa lớn, nhưng diễn biến này phản ánh phần nào tác động của các yếu tố bên ngoài, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang biến động mạnh trước những rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ quốc tế.