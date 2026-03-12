Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng

SJC Mua 184,200 Bán 187,200

BTMH Mua 183,500 Bán 186,500

Tỷ giá

USD Mua 26,004 Bán 26,314

EUR Mua 29,544 Bán 31,101

Giá vàng hôm nay, 12-3: Đảo chiều đi xuống

Sự kiện: Giá vàng

Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay đã sụt giảm khi nhà đầu tư bán chốt lời

Giá vàng hôm nay suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 11-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.153 USD/ounce, giảm 71 USD so với mức cao nhất của phiên giao dịch đêm qua là 5.224 USD/ounce.

Yếu tố chính thúc đẩy đà giảm là áp lực chốt lời từ các vị thế hợp đồng tương lai ngắn hạn, kết hợp với chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng giá, tạo sức ép tiêu cực lên gái vàng hôm nay.

Đồng thời, giá dầu thô phục hồi và giao dịch quanh mức 86,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,2%, góp phần củng cố xu hướng điều chỉnh của giá vàng.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ cho thấy kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường, do đó không tạo ra biến động mạnh. CPI tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này củng cố quan điểm rằng lạm phát đang ổn định, nhưng không đủ để thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 18-3 sắp tới.

Giới phân tích nhận định đà điều chỉnh hiện tại của giá vàng được đánh giá là kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh gần đây. Thị trường theo dõi chặt chẽ diễn biến đồng USD và các tín hiệu chính sách tiền tệ sắp tới để đánh giá xu hướng tiếp theo.

-12/03/2026 06:46 AM (GMT+7)
