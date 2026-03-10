Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: Diễn biến bất ngờ của đồng USD khi dầu thô biến động mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3 trên thế giới lao dốc khi giá dầu tăng vọt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đảo chiều giảm mạnh về dưới ngưỡng 99 điểm. Theo các dữ liệu thị trường, chỉ số DXY nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ về cuối phiên sau khi dao động quanh vùng 99 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, khiến giá dầu thế giới tăng vọt và có thời điểm tiến sát mốc 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022. Biến động mạnh của thị trường năng lượng khiến giới đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn đã khiến nhiều đồng tiền lớn suy yếu so với đồng USD. Đồng bảng Anh giảm mạnh khi nhà đầu tư bán ra các đồng tiền của những nền kinh tế chịu tác động lớn từ chi phí năng lượng tăng cao. Trong phiên giao dịch ngày 9-3, bảng Anh có thời điểm giảm khoảng 0,81%, xuống còn 1,331 USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hơn một tháng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh, qua đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì nhu cầu đối với đồng USD, vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhờ vai trò trung tâm của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu và quy mô lớn của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tuy nhiên, về cuối phiên giao dịch, đồng USD đã thu hẹp đà tăng và chuyển sang suy yếu nhẹ khi xuất hiện một số tín hiệu cho thấy xung đột có thể không kéo dài như lo ngại ban đầu. Theo Reuters, phát biểu của Tổng thống Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự có thể đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc đã giúp cải thiện phần nào tâm lý thị trường, khiến giá dầu hạ nhiệt và làm giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD như một tài sản trú ẩn.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến của đồng USD trong giai đoạn hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố rủi ro toàn cầu, đặc biệt là xung đột địa chính trị và biến động giá năng lượng. Khi căng thẳng leo thang, dòng tiền thường chảy mạnh vào đồng bạc xanh; ngược lại, nếu triển vọng xung đột hạ nhiệt hoặc các tài sản rủi ro phục hồi, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày thứ Hai cho thấy đồng USD vẫn giữ vai trò quan trọng như một tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, dù chỉ số DXY đã suy yếu nhẹ về cuối phiên sau khi thị trường xuất hiện tín hiệu lạc quan hơn về triển vọng xung đột. Trong thời gian tới, xu hướng của đồng bạc xanh nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông, biến động của giá dầu cũng như kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3 trong nước: Thị trường chợ đen vượt 27.000 đồng/USD

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.041 - 26.311 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.071 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.311 VND/USD, tăng 36 đồng ở chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.011 - 26.315 VND/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.070 - 26.311 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.883 - 27.003 đồng/USD, tăng 34 đồng chiều mua và 14 đồng chiều bán so với sáng qua.

Áp lực tỷ giá VND/USD xuất hiện trong bối cảnh đồng USD phục hồi, khi tâm lý phòng thủ gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Các cuộc tấn công liên quan đến Mỹ, Israel và Iran đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng quay trở lại các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Ngay khi xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang, dòng tiền toàn cầu đã phản ứng rất nhanh. Chỉ số DXY tăng khoảng 1,6% trong giai đoạn từ ngày 2 đến 8/3/2026 và tiệm cận mốc 99,2 điểm. Tại thị trường trong nước, giá USD chính thức cũng nhích lên khoảng 0,3% trong 4 phiên gần nhất, giao dịch quanh vùng 25.974 – 26.304 đồng/USD.

Tại họp báo Chính phủ cách đây ít hôm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, khoảng 8–13% chỉ trong vài ngày, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát toàn cầu. Trong bối cảnh này, nhiều ngân hàng trung ương lớn đang thận trọng hơn với kế hoạch giảm lãi suất, thậm chí một số tổ chức còn phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước, nên tỷ giá đã nhích lên.