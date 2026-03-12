Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: Đồng loạt tăng, thị trường chợ đen "lội ngược dòng"

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên ngưỡng 99,37 điểm.

Đồng USD tăng trong bối cảnh dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 2/2026, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và tăng tốc so với mức 0,2% trong tháng 1/2026. Tính theo năm, CPI tổng thể giữ ổn định ở mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng phù hợp với dự báo.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Chỉ số CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 0,2% so với tháng trước, giảm so với mức tăng 0,3% được ghi nhận trong tháng trước. Chỉ số CPI cốt lõi hàng năm vẫn không thay đổi ở mức 2,5%.

Dữ liệu cho thấy áp lực giá cả vẫn được kiềm chế nhưng dai dẳng và cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cho thấy xu hướng giảm phát dần dần.

Mặc dù nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nhưng dữ liệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ tiếp tục kiên nhẫn trong những tháng tới trừ khi lạm phát giảm mạnh hơn.

Căng thẳng địa chính trị xoay quanh cuộc xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra vẫn là tâm điểm chú ý, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ giảm bớt khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 12, khiến thị trường luôn trong tình trạng bất ổn.

Các diễn biến vừa qua cho thấy Mỹ và Israel tiếp tục ném bom các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Tehran trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc "sớm", nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại rằng "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa".

Khi xung đột leo thang, eo biển Hormuz trở thành điểm nóng trọng yếu. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy chiến lược này đã chậm lại đáng kể do rủi ro an ninh gia tăng. Quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy 16 tàu của Iran được cho là đang chuẩn bị rải thủy lôi gần eo biển.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng vẫn biến động mạnh khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tình hình địa chính trị đang diễn biến và tác động tiềm tàng của nó đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.061 VND/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.808 - 26.313 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.857 - 26.261 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 12/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.007 - 26.314 VND/USD, tăng 23 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.050 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.314 VND/USD, tăng 15 đồng ở chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.986 - 26.314 VND/USD, tăng 19 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.040 - 26.314 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.606 - 26.746 đồng/USD, giảm 312 đồng chiều mua và giảm 292 đồng chiều bán so với sáng qua.