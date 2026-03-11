Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá bán USD tự do tăng lên 27.240 đồng/USD

Tỷ giá 11/3

Mở cửa làm việc ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.059 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu hạ xuống thấp hơn phiên trước và công bố giao dịch tại cùng mốc 26.311 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,86 điểm.

Sáng ngày 11/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi lên và công bố cùng mức là 26.311 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 98,86 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Cập nhật đầu ngày 11/3, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.059 đồng/USD. Giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại lớn đa số hạ xuống thấp hơn phiên trước, hiện là 26.311 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,86 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 25.981 - 26.311 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 4 đồng kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV điều chỉnh mới, chiều mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng và giảm 4 đồng chiều bán, công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 11/3 là 26.035 đồng/USD mua vào và 26.311 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 25.967 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.311 đồng/USD, giữ nguyên giá mua và giảm 4 đồng chiều bán so với phiên trước.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.020 đồng/USD mua vào và 26.311 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới giá mua trong khi giá bán đã giảm xuống thấp hơn phiên trước 4 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 11/3 hiện giao dịch quanh mốc 27.190 - 27.240 đồng/USD, tăng 40 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Kết thúc làm việc thứ Ba (10/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước chưa cập nhật mới. Giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ tại cùng mốc 26.311 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,76 điểm.

Tỷ giá 10/3

Cuối ngày thứ Ba, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết tại mốc 26.315 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,76 điểm.

Đóng cửa giao dịch ngày 10/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên mức giao dịch phiên trước, nghỉ làm việc ngày thứ Ba niêm yết ở 26.315 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,76 điểm.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.985 - 26.315 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 40 đồng chiều mua và không đổi giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa làm việc ngày thứ Ba ở mức 26.015 - 26.315 đồng/USD, giảm 56 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên liền trước. Tại Techcombank chiều tối nay tạm dừng tại 25.967 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.315 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.576 - 26.315 đồng/USD. Còn ACB nghỉ làm việc với 26.020 đồng/USD mua vào và 26.315 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng ở giá mua và cộng thêm 4 đồng vào chiều bán.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ là đồng tiền hưởng lợi chính từ dòng vốn trú ẩn an toàn của các nhà giao dịch tiền tệ.

Mặc dù chỉ số USD index có vẻ như đang hướng tới mốc 100 vào hôm qua, nhưng đà tăng đã chững lại ở mức 99,70 điểm và phiên giao dịch kết thúc với tín hiệu giảm giá. Với biên độ biến động mạnh trong năm ngày qua và thiếu động thái tăng giá rõ rệt, tôi nghiêng về khả năng đồng đô bạc xanh đạt đỉnh tạm thời và ít nhất là một đợt điều chỉnh giảm nhẹ.

Nếu chiến tranh kết thúc, các nhà giao dịch có thể tập trung lại vào dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) không đạt kỳ vọng tuần trước và các báo cáo lạm phát CPI và PCE tuần này. Bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào cũng có thể làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất và gây thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ, ít nhất là trong ngắn hạn".