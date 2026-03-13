Hải quan hỏa tốc hướng dẫn áp dụng thuế nhập khẩu xăng dầu 0%

Nghị định 72/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ 9/3/2026, sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP.

Theo phụ lục ban hành kèm theo nghị định, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu như xylene, condensate, naphtha, reformate, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và một số loại kerosene được điều chỉnh về mức 0%.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu giảm về 0% kể từ 9/3

Do đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tra cứu nội dung nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và website của ngành Hải quan để phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp thực hiện khai báo theo đúng quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/3/2026. Các mức thuế suất được điều chỉnh đã được cập nhật trên hệ thống VNACCS/VCIS và tự động áp dụng khi đăng ký tờ khai hải quan.

Cục Hải quan lưu ý, đối với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 9/3/2026 đến trước ngày 11/3/2026 có mức thuế suất khai báo cao hơn mức thuế mới, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung và xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.