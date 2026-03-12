Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/3 đảo chiều giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 186,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/3, giá vàng trong nước ngày 12/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 183,5 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/3, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/3, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 183,3 –186,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/3 giảm với giá vàng giao ngay giảm 8 USD/ounce, xuống mức 5.181 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.184 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Kitco, thị trường vàng thế giới gần đây chịu áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Đồng USD phục hồi cũng góp phần khiến kim loại quý suy yếu trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư tạm thời chuyển dòng tiền sang các tài sản khác.

Theo các nhà phân tích, đà giảm hiện tại chưa phản ánh sự thay đổi lớn trong xu hướng dài hạn của giá vàng. Nhiều yếu tố rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn đang hiện hữu, có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.181 USD/ounce (tương đương khoảng 164,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/3, giá vàng ngày 13/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.