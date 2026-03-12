Lý do giá vàng thế giới rơi mạnh

Trong phiên giao dịch hôm nay (12/3), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 5.151,51 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4 giảm 0,4% xuống còn 5.156,20 USD/ounce.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý là sự mạnh lên của đồng bạc xanh. Chỉ số USD tăng khoảng 0,3% khiến vàng - vốn được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Theo Nicholas Frappell - người đứng đầu bộ phận thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery - đà tăng của đồng USD cùng câu chuyện xoay quanh lãi suất tạo ra lực cản nhất định đối với giá vàng, dù bối cảnh địa chính trị căng thẳng thường có xu hướng hỗ trợ kim loại quý.

Ông cho rằng sự leo thang xung đột tại Trung Đông đáng lẽ có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, nhưng việc đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đang phần nào lấn át yếu tố hỗ trợ này.

Thị trường năng lượng tiếp tục là tâm điểm chú ý khi Iran cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho khả năng giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng, sau khi lực lượng của nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu buôn trong khu vực Vịnh hôm 11/3.

Giá vàng lại giảm sâu trong phiên giao dịch 12/3.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kêu gọi các quốc gia giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm bớt tác động của cú sốc nguồn cung được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.

Giá dầu đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày khi nguồn cung từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các nguồn tin an ninh, Iran đã triển khai khoảng 10 quả thủy lôi tại eo biển Hormuz, động thái có thể khiến việc tái mở tuyến hàng hải quan trọng này trở nên phức tạp hơn.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển chiến lược đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Hiện nhiều tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt tại khu vực này trong hơn một tuần qua, trong khi một số nhà sản xuất buộc phải tạm ngừng khai thác khi các kho chứa gần đạt giới hạn.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 2, phù hợp với dự báo của thị trường và cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 1. Tính theo năm, CPI tăng 2,4% trong hai tháng đầu năm, cũng đúng với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vốn bị trì hoãn trước đó và dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu. Dữ liệu này được xem là tín hiệu quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống còn 84,85 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,3% xuống 2.162,88 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.646,46 USD/ounce.