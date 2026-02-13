Tôm khô giá gần 2 triệu đồng một kg hút khách dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực kinh doanh bánh mứt và hàng khô tại chợ Bình Tây, một trong những chợ đầu mối lớn của TP HCM, đông đúc từ sáng đến chiều. Thương nhân từ các tỉnh và tiểu thương các chợ truyền thống liên tục đến nhập hàng.

Tôm khô năm nay có giá từ một triệu đồng mỗi kg trở lên, tùy loại và kích cỡ. Trong đó, tôm đất Ba Tri loại 1 giá 1,9 triệu đồng/kg được nhiều khách hỏi mua nhất.

Thu Hằng, tiểu thương ngành hàng khô, cho biết đây là giai đoạn cao điểm nhất trong năm của mặt hàng thủy hải sản khô. Theo chị, các loại tôm giá cao chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng.

"Tôm đất Ba Tri được ưa chuộng vì vị ngọt thanh tự nhiên, thịt chắc và thơm. Nhiều khách chọn loại này để làm quà Tết hoặc đãi khách", chị nói.

Sạp tôm đất của Thu Hằng. Ảnh: Hoàng Yến.

Ngoài phân khúc cao cấp, các loại tôm khô phổ biến dùng nấu canh, ăn kèm dưa kiệu ngày Tết có giá 600.000-800.000 đồng/kg, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng gia đình.

Mỹ Tâm, 30 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, cho biết hóa đơn mua sắm Tết năm nay của chị hơn 10 triệu đồng, gồm mứt, hạt dưa, hạt bí, khô mực, khô bò và tôm khô. Riêng tôm khô, chị mua 2 kg với giá khoảng 4 triệu đồng để làm quà.

"Giá năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều. Tôi đã mua ít lại nhưng tổng tiền thanh toán vẫn gần bằng năm trước", chị nói.

Ngoài tôm khô, các mặt hàng khô khác cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Theo tiểu thương, không chỉ người dân trong nước mà cả khách quốc tế cũng tìm mua khô bò, tôm khô để đóng gói, hút chân không gửi ra nước ngoài.

Mỹ Tâm (trái) đang chọn mua mứt Tết. Ảnh: Hoàng Yến.

Hồng Phượng, một tiểu thương khác, cho biết sát Tết, giá mực khô tăng trung bình gần 100.000 đồng/kg, dao động 900.000-1,2 triệu đồng/kg, trong khi nguồn hàng không nhiều. Lạp xưởng các loại cũng tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với ngày thường.

Các mặt hàng bánh mứt cũng bước vào mùa cao điểm khi còn khoảng một tuần nữa đến Tết. Khắp các lối đi trong chợ luôn đông khách.

Kim Hạnh, 32 tuổi, tiểu thương ở chợ Bình Tây, cho biết giá bánh kẹo tăng nhẹ, khoảng hơn 10% so với năm ngoái do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Tuy vậy, sức mua vẫn khá khả quan.

Các loại mứt nhập khẩu như hạt dẻ, chà là, táo đỏ có giá cao nhưng không được ưa chuộng bằng mứt truyền thống trong nước như mứt dừa, vỏ bưởi, nho khô cùng các loại hạt bí, mắc ca, hạt điều, hạt dưa.

Các lối đi ở chợ Bình Tây kín người ra vào. Ảnh: Hoàng Yến.

Theo các tiểu thương, thị trường hàng khô và bánh mứt những ngày cuối năm sôi động nhờ nhu cầu biếu tặng và dự trữ thực phẩm tăng cao. Dù giá nhiều mặt hàng nhích lên, sức mua vẫn duy trì ở mức tốt khi người dân bước vào giai đoạn hoàn tất chuẩn bị Tết.