Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/1: Thị trường "chợ đen" nhảy giá nóng, dự báo thế giới diễn biến thận trọng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/1 thế giới dè dặt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở ngưỡng 98,9 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Sau giai đoạn giảm mạnh trong năm trước, đồng bạc xanh đã có dấu hiệu ổn định hơn trong những phiên đầu năm 2026, song các yếu tố nền tảng vẫn tạo ra nhiều áp lực trái chiều.

Yếu tố then chốt chi phối diễn biến của đồng USD tiếp tục đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phần lớn thị trường hiện cho rằng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất trong ngắn hạn và chỉ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất với lộ trình chậm, thận trọng trong năm 2026. Kỳ vọng này giúp đồng USD tránh được những cú giảm sâu, song cũng hạn chế dư địa tăng mạnh.

Mặt khác, những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed trong bối cảnh yếu tố chính trị nội bộ Mỹ gia tăng đang phần nào làm suy yếu niềm tin của thị trường đối với đồng USD trong trung và dài hạn. Điều này khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn khi nắm giữ đồng tiền chủ chốt toàn cầu.

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn theo dõi sát các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như lạm phát, tiêu dùng và thị trường lao động. Nếu các dữ liệu này cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì sức chống chịu tốt, đồng USD có thể nhận được lực hỗ trợ trong một số phiên.

Ngược lại, những tín hiệu hạ nhiệt rõ rệt của lạm phát và tăng trưởng sẽ củng cố kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách, qua đó gây sức ép giảm giá lên đồng bạc xanh.

Ở bối cảnh toàn cầu, đồng USD vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính và địa chính trị. Tuy nhiên, vai trò này được đánh giá không còn tuyệt đối khi dòng vốn đang có xu hướng phân bổ sang vàng và một số tài sản an toàn khác, làm suy giảm sức hấp dẫn tương đối của USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/1 trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.132 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.875 - 26.388 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.925 - 26.337 VND/USD, giảm 4 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 19/1. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.058 - 26.388 VND/USD, tăng mỗi chiều 1 đồng so với sáng qua.

Tuy nhiên "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.087 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.387 VND/USD, hiện vẫn đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.008 - 26.388 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua. Hay tại ACB đang niêm yết giá USD ở 26.060 - 26.388 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 1 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.500 - 26.550 đồng/USD, tăng trở lại 300 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, áp lực tỷ giá đã dần lắng xuống, tuy nhiên thách thức vẫn còn hiện hữu bởi một số lý do:

Thứ nhất, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật tư hạ tầng trong nước kéo theo nhu cầu ngoại tệ. Điều này đặt trong bối cảnh kênh đầu tư công dược dự báo gia tăng (ước tính đạt khoảng 1,12 triệu tỷ VND, cao hơn gần 30% so với năm trước).

Hai là, khả năng tạo nguồn ngoại tệ của khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn rất hạn chế. Mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn xuất siêu, thặng dư chủ yếu đến từ khu vực FDI, khiến cấu trúc cán cân thương mại trở nên dễ tổn thương hơn, thương mại toàn cầu còn nhiều bất định.

Ba là, tâm lý nắm giữ và đầu cơ có thể vẫn xuất hiện, do lo ngại trước các yếu tố rủi ro bất định, và gây áp lực đáng kể lên nguồn cung ngoại tệ cũng như tỷ giá USD/VND trong năm 2026.

Tuy nhiên, VCBS vẫn kỳ vọng một số yếu tố hỗ trợ tỷ giá như: Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ góp phần hỗ trợ theo hướng thuận lợi hơn cho VND; Dòng vốn FII được kỳ vọng cải thiện sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng, khi các quỹ thụ động cơ cấu lại danh mục theo bộ chỉ số mới và các quỹ chủ động gia tăng phân bổ nhờ tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, NHNN vẫn sẽ tiếp tục duy trì điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và kịp thời thông qua phối hợp các công cụ trên thị trường mở và can thiệp ngoại tệ, qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định tỷ giá trong năm 2026.

“Nhìn chung, áp lực tỷ giá sẽ không biến động đột biến như giai đoạn 2024–2025, tuy nhiên chúng tôi cho rằng thách thức vẫn sẽ tiếp diễn sang năm 2026 khi kênh cán cân vãng lai, đặc biệt là cán cân thương mại hàng hóa, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên cơ sở đó, chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND có thể tăng khoảng 3-5% cho cả năm 2026”, VCBS nhận mạnh.

Trong tuần từ 12/1 - 16/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay tổng cộng 16.417 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá. Cùng thời gian trên, khối lượng đáo hạn lên tới 46.315 tỷ đồng.Trong khi đó, kênh tín phiếu không ghi nhận giao dịch trong tuần. Do vậy, tổng cộng trong tuần qua NHNN đã hút ròng 29.898 tỷ đồng.Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm bắt đầu từ mốc 3,99% vào đầu tuần, giảm xuống 3,97% trong ngày 13/1, trước khi tăng dần qua các phiên còn lại, đạt 4,17% trong phiên 15/1.Bên cạnh đó, tại phiên 15/1, kỳ hạn một tuần ở mức 4,83%/năm (tăng 0,66 điểm % so với phiên đầu tuần); kỳ hạn hai tuần ở mức 5,17%/năm (tăng 0,25 điểm %) và một tháng là 6,45%/năm (tăng 0,39 điểm %).