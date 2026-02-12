Giá vàng hôm nay mới nhất (12/2) tăng trở lại: Người mua tiếp tục xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay 12/2 tăng trở lại

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 12/2, nhu cầu mua vàng vẫn tăng cao trong khi giá vàng hôm nay tăng trở lại đối với vàng nhẫn. Người dân tiếp tục xếp hàng dài kín vỉa hè trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người và người mua nhận giấy hẹn quay lại lấy sản phẩm hơn 1 tháng sau (ngày 15/3). Khách hàng mua dưới 10 chỉ sẽ được nhận vàng ngay.

Nhiều người dân chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 12/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Dòng người xếp hàng chật kín vỉa hè tiếp tục xuất hiện trong ngày giá vàng nhẫn BTMC tăng trở lại. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 12/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.060 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Kitco News, bà Imaru Casanova, Giám đốc danh mục đầu tư Vàng và Kim loại quý tại Van Eck cho biết, những biến động về giá vàng trong tháng 1 cho thấy sự biến động chứ không phải sự yếu kém, trong khi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và các yếu tố cơ bản của các công ty khai thác mỏ được cải thiện tiếp tục hỗ trợ một thị trường tăng giá bền vững dài hạn vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong một bài viết được công bố gần đây, bà Casanova nhận định rằng vàng đã có một khởi đầu phi thường nhưng cũng rất biến động trong năm nay.

“Căng thẳng địa chính trị leo thang trên toàn thế giới, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến Venezuela, Iran và Greenland, kết hợp với các mối đe dọa áp thuế và trừng phạt dai dẳng của Mỹ, đã đẩy giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào ngày 26 tháng 1. Vượt qua ngưỡng tâm lý đó dường như đã giải phóng một làn sóng mua vào đầu cơ. Ngày 29/1, giá vàng đã đạt mức cao nhất trong ngày là 5.595 USD/ounce, cao hơn gần 1.300 USD so với cuối năm 2025", bà Casanova cho biết

Bà Casanova cũng cho rằng diễn biến giá này khiến việc điều chỉnh giảm gần như là không thể tránh khỏi, và thị trường đã bám vào việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo vào ngày 30/1 như một chất xúc tác, khiến giá vàng giảm mạnh 9% trong ngày hôm đó.

“Ban đầu, ông Warsh được xem là lựa chọn cứng rắn hơn, ủng hộ đồng đô la Mỹ và nhìn chung có tác động tiêu cực đến vàng, báo hiệu chính sách tiền tệ có thể sẽ ít nới lỏng hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau phản ứng ban đầu, xác suất ngụ ý về việc Fed cắt giảm lãi suất đã tăng nhẹ, có thể phản ánh những bình luận của ông Warsh cho thấy sự phù hợp với sở thích của Tổng thống Trump về lãi suất thấp hơn", bà Casanova cho biết thêm.