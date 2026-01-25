Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/1: "Bốc hơi" gần 2% trong tuần, trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/1 thế giới mất gần 2% trong tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tính chung tuần qua giảm 1,81%, kết thúc tuần ở mức 97,4 điểm.

Reuters cho biết từ một nguồn tin quen thuộc, Cục Dự trữ Liên bang New York đã tiến hành kiểm tra tỷ giá cặp đô la/yên vào khoảng giữa trưa thứ 6 (theo giờ địa phương).

Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể đã gây ra sự sụt giảm mạnh của đồng USD và có thể báo hiệu rằng các cơ quan tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản đang chuẩn bị hành động sau nhiều tuần đồng tiền này mạnh lên liên tục so với đồng yên.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Tuần qua, đồng USD được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Sau giai đoạn giảm mạnh trong năm trước, đồng bạc xanh đã có dấu hiệu ổn định hơn trong những phiên đầu năm 2026, song các yếu tố nền tảng vẫn tạo ra nhiều áp lực trái chiều.

Yếu tố then chốt chi phối diễn biến của đồng USD tiếp tục đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mặt khác, những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed trong bối cảnh yếu tố chính trị nội bộ Mỹ gia tăng đang phần nào làm suy yếu niềm tin của thị trường đối với đồng USD trong trung và dài hạn. Điều này khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn khi nắm giữ đồng tiền chủ chốt toàn cầu.

Nhìn lại diễn biến trong tuần, đồng USD chìm trong tiêu cực trước những bất ổn địa chính trị diễn ra tại Greenland. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào tháng 6 nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch.

Các báo cáo truyền thông cho biết, Liên minh châu Âu có thể khôi phục gói thuế trị giá 93 tỷ euro đối với hàng hóa Mỹ để đáp trả, một động thái có thể làm leo thang đáng kể căng thẳng giữa hai bên cũng như tăng khả năng xảy ra tranh chấp thương mại xuyên Đại Tây Dương rộng lớn hơn.

Tin tức này khiến đồng đô la chịu áp lực khi các nhà đầu tư đánh giá những tác động dài hạn của động thái mới nhất của ông Trump đối với đồng bạc xanh, mặc dù mức giảm không nhiều do Mỹ nghỉ lễ kỷ niệm ngày Martin Luther King, Jr.

Đáng nói, đến phiên thứ 5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, qua đó giúp xoa dịu tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính, đồng USD vẫn chưa lấy lại được vị thế đầu tuần.

Theo các chuyên gia, hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về khuôn khổ của một thỏa thuận liên quan tới Greenland. Tuy nhiên, kịch bản nhiều khả năng nhất vẫn là làn sóng hưng phấn kế tiếp sẽ sớm lắng xuống sau một giai đoạn biến động ngắn, và thị trường sẽ quay trở lại tập trung vào chính sách của các ngân hàng trung ương và chênh lệch lãi suất.

"Chúng tôi dự báo sự suy giảm của đồng USD sẽ diễn ra từ quý 2/2026 trở đi", các nhà phân tích tại ING cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 97% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/1 trong nước đồng loạt tăng trong tuần

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.125 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.868 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.919 - 26.331 VND/USD, không biến động ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.031 - 26.381 VND/USD.

Tuy nhiên "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.081 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.381 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.978 - 26.381 VND/USD, đi ngang chiều mua và bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.040 - 26.381 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.650 - 26.700 đồng/USD, tiếp tục phiên thứ 2 không thay đổi. So với phiên đầu tuần, tỷ giá tại thị trường tự do tăng 150 đồng mỗi chiều.