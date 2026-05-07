Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/5: Nhu cầu trú ẩn hạ nhiệt, thị trường chợ đen giảm không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/5 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 97,9 điểm, khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ những hy vọng mới về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Cùng với đó, kỳ vọng về việc Nhật Bản tiếp tục can thiệp tỷ giá chính thức đã hỗ trợ đồng yen.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo báo cáo của Axios, Nhà Trắng cho biết, họ đang tiến gần đến một thỏa thuận với Iran thông qua một bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Dẫn lời hai quan chức Mỹ, báo cáo cho biết tài liệu này sẽ đặt ra khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.

Báo cáo cũng thông tin thêm, Washington kỳ vọng Tehran sẽ phản hồi về một số điểm chính trong vòng 48 giờ tới. Đồng thời, dù chưa có điều gì được thống nhất, đây là lần hai bên tiến gần nhất đến việc kết thúc xung đột kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Theo thỏa thuận tiềm năng, Iran sẽ cam kết tạm dừng làm giàu uranium hạt nhân, trong khi Mỹ sẽ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran hiện đang bị đóng băng.

Các hạn chế đối với eo biển Hormuz cũng sẽ được dỡ bỏ để cho phép tàu thuyền qua lại điểm huyết mạch này một lần nữa, theo Axios.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết họ đang "đánh giá" đề xuất của Washington, theo CNBC. Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cũng xác nhận rằng cả hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận, theo Reuters.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang có tiến triển trong việc đạt được một thỏa thuận, đồng thời thông báo tạm dừng chiến dịch mở lại eo biển Hormuz.

Trong suốt cuộc chiến với Iran, đồng USD đã đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư, khi các nhà giao dịch cho rằng nền kinh tế Mỹ - một nhà xuất khẩu dầu lớn - có thể miễn nhiễm với cú sốc năng lượng do xung đột gây ra.

Phản ánh sự trở lại tiềm năng của tâm lý rủi ro, đồng đô la Úc giao dịch quanh mức cao nhất trong bốn năm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng và giá dầu giảm nhẹ. "Sự lạc quan về thỏa thuận hòa bình này đã cho phép dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán – được thúc đẩy bởi niềm tin cơ bản rằng quá trình xây dựng AI trong lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục bền vững", các nhà phân tích tại ING cho biết trong một lưu ý.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/5 trong nước bất động

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.113 VND/USD, không biến động so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.908 - 26.318 VND/USD, tăng 2 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 7/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.098 - 26.368 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.128 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD, giảm 8 đồng ở chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.368 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.368 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.475 - 26.575 đồng/USD, giảm 18 đồng chiều mua và 38 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán SSI cho rằng, đồng Việt Nam giữ giá tương đối tốt trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, phản ánh chênh lệch lãi suất VND cao hơn, nguồn cung USD cải thiện (thông qua vay mượn bên ngoài) và công tác điều hành hiệu quả của NHNN.

Trong bối cảnh đó, dự thảo thông tư mới của NHNN sẽ thay thế Thông tư 06/2019, điều chỉnh quy định ngoại hối phù hợp với Luật Đầu tư 2025 (có hiệu lực từ tháng 3/2026). Cải cách này vừa tăng tính linh hoạt trong thực thi, vừa tăng cường giám sát và minh bạch, cho thấy sự chuyển dịch sang quản lý dòng vốn tinh vi hơn thay vì kiểm soát mang tính phòng thủ.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép mở tài khoản vốn đầu tư và chuyển vốn trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), giúp tháo gỡ các nút thắt trong giai đoạn chuẩn bị và cấu trúc đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, toàn bộ dòng vốn trước IRC vẫn phải đi qua các tài khoản chỉ định, đảm bảo khả năng truy xuất và giám sát.

Khung mới cũng mở rộng để đáp ứng các cấu trúc đầu tư phức tạp hơn, bao gồm các khoản đầu tư thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, với yêu cầu tách bạch dòng tiền chặt chẽ hơn. Ngưỡng 50% sở hữu nước ngoài tiếp tục là ranh giới then chốt để phân biệt chế độ quản lý ngoại hối cho đầu tư trực tiếp và gián tiếp, đảm bảo tính rõ ràng trong khuôn khổ pháp lý.

Tổng thể, SSI nhận định, việc hệ thống trở nên linh hoạt hơn nhưng cũng đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao hơn. Thời điểm giải ngân, cấu trúc vốn và trình tự giao dịch trở thành các biến số tuân thủ quan trọng, qua đó ưu tiên dòng vốn dài hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, thay vì dòng vốn cơ hội hoặc cấu trúc đơn giản, đồng thời củng cố định hướng thu hút vốn ổn định và bền vững của Việt Nam.