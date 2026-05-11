Nhà sư trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận thưởng hết qua chuyển khoản

Sáng 11-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Đức Thịnh

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 134619) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 19 vé Kiên Giang là đại lý vé số Đức Thịnh ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 566502) của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Cách đây đúng 1 năm quay thưởng, giải độc đắc của vé số Đà Lạt cũng trúng tại đại lý vé số Duy. Ảnh: ĐLVS Duy

"Khách hàng trúng giải độc đắc là một nhà sư. Người này nhận thưởng hết qua chuyển khoản ngay trong đêm 10-5" - anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Điều bất ngờ là cách đây đúng một năm quay thưởng, vé số Đà Lạt cũng trúng giải độc đắc tại đại lý vé số Duy. Do đó, nhiều khách hàng tỏ ra thú vị với sự trùng hợp này.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.