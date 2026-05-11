Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 162,200 Bán 165,200

BTMH Mua 162,200 Bán 165,100

Tỷ giá

USD Mua 26,093 Bán 26,373

EUR Mua 30,172 Bán 31,762

Nhà sư trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận thưởng hết qua chuyển khoản

Sự kiện: Thông tin thị trường

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Sáng 11-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Đức Thịnh

Giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Đức Thịnh

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 134619) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 19 vé Kiên Giang là đại lý vé số Đức Thịnh ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 566502) của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Cách đây đúng 1 năm quay thưởng, giải độc đắc của vé số Đà Lạt cũng trúng tại đại lý vé số Duy. Ảnh: ĐLVS Duy

Cách đây đúng 1 năm quay thưởng, giải độc đắc của vé số Đà Lạt cũng trúng tại đại lý vé số Duy. Ảnh: ĐLVS Duy

"Khách hàng trúng giải độc đắc là một nhà sư. Người này nhận thưởng hết qua chuyển khoản ngay trong đêm 10-5" - anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Điều bất ngờ là cách đây đúng một năm quay thưởng, vé số Đà Lạt cũng trúng giải độc đắc tại đại lý vé số Duy. Do đó, nhiều khách hàng tỏ ra thú vị với sự trùng hợp này.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh

Xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm
Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm

Tờ Miami Herald mới đây đưa tin một người đàn ông tại bang Maryland (Mỹ) vừa trúng giải 200.000 USD (hơn 5 tỉ đồng) khi mua vé số dựa trên biển số của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 04:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN