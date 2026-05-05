Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/5: DXY phục hồi, thị trường chợ đen vượt lại ngưỡng 26.700 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/5 trên thế giới leo dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ổn định và phục hồi trong phiên vừa qua, hiện dừng ở mức 98,4 điểm.

Ở chiều ngược lại, các đồng tiền châu Á duy trì trong biên độ hẹp do bất ổn xung quanh chiến sự Trung Đông và lộ trình cắt giảm lãi suất Mỹ khiến thị trường căng thẳng.

Các kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản và Trung Quốc đại lục khiến khối lượng giao dịch chung ở mức thấp. Đồng yên tăng thêm sau khi Chính phủ được cho là đã có động thái can thiệp, hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng tiền này vào tuần trước.

Đồng đô la Úc dao động gần mức cao nhất trong bốn năm trước khi Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất theo dự kiến rộng rãi vào hôm nay (5/5).

Các đồng tiền rộng hơn cho thấy phản ứng hạn chế trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump rằng Mỹ sẽ triển khai một chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz, và các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran đang tiếp tục.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Liên quan đến diễn biến của đồng USD, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định rằng cuộc xung đột kéo dài với Iran đang làm gia tăng rủi ro lạm phát. Điều này trực tiếp hạn chế khả năng của ngân hàng trung ương trong việc đưa ra một lộ trình chính sách tiền tệ rõ ràng. Ông Kashkari nhấn mạnh hiện chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào cho phép cắt giảm lãi suất; thậm chí, vị quan chức này còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trước những bất ổn khó lường từ chiến sự.

Đáng chú ý, tại cuộc họp của Fed vào tuần trước, Chủ tịch Fed Minneapolis thuộc nhóm thiểu số có quan điểm khác biệt khi bỏ phiếu phản đối xu hướng nới lỏng chính sách. Kết quả cuộc họp này được đánh giá là mang tính "diều hâu" (thắt chặt) hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu của thị trường. Trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington vẫn đang rơi vào bế tắc và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những lo ngại về tác động của xung đột lên giá dầu và lạm phát đang trở thành bệ đỡ quan trọng, củng cố sức mạnh cho đồng bạc xanh.

Bên cạnh những biến động địa chính trị, trọng tâm của thị trường trong tuần này sẽ đổ dồn vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Đây được xem là thước đo quan trọng giúp các nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe thực tế của nền kinh tế Mỹ, từ đó dự đoán các bước đi tiếp theo của Fed.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/5 trong nước tiếp tục đi lùi

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.111 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.856 - 26.366 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.907 - 26.317 VND/USD, giảm 1 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.106 - 26.366 VND/USD, giảm 1 đồng mỗi chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.136 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.366 VND/USD, giảm 1 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.073 - 26.366 VND/USD, giảm 12 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.366 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.590 - 26.710 đồng/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 29 đồng chiều bán so với sáng qua.

Dữ liệu cho thấy, trong tháng 4/2026, giá USD trên thị trường tự do giảm khoảng 750 đồng, từ mức 27.550 về ngưỡng 26.800 VND/USD, tương ứng mức giảm khoảng 2,72%.

Trong khi đó, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang, dao động trong biên độ hẹp 26.355–26.368 VND/USD. Đến ngày 4/5, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng đã thu hẹp khoảng 4 - 5 lần so với giai đoạn cao điểm cuối tháng 2 và tháng 3/2026.