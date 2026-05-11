Giá dầu hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trong phiên đầu tuần khi Mỹ và Iran không thể đạt được đồng thuận đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra, trong khi eo biển Hormuz phần lớn vẫn đóng cửa khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 1%, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Thị trường dầu mỏ liên tục dao động mạnh giữa kỳ vọng về chấm dứt xung đột và nguy cơ xung đột leo thang. Chuyên gia nhận định, thị trường đang ở trạng thái giằng co, khi một mặt kỳ vọng về tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì, còn mặt khác nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới chưa hề giảm bớt.

Giá dầu hôm nay 11/5 tiếp tục tăng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo rằng cuộc xung đột đang làm giảm khoảng 14 triệu thùng dầu mỗi ngày khỏi nguồn cung toàn cầu, thị trường năng lượng sẽ cần thêm thời gian để ổn định trở lại ngay cả khi dòng chảy nguồn cung được khôi phục.

Các chuyên gia cho rằng, triển vọng nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh, mức tồn kho nhiên liệu, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động mạnh tới giá dầu trong thời gian tới.

Ngân hàng Citigroup giữ nguyên dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn ở mức 120 USD/thùng, đồng thời cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, giá xăng dầu tiếp tục tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.