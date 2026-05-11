Tiểu thương lý giải giá vải tươi đầu mùa cao chót vót nhưng vẫn đắt hàng

Những ngày tháng 5, vải u bắt đầu vào mùa thu hoạch. Từ khi xuất hiện trên thị trường, đây là một trong những mặt hàng hoa quả gây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay 'chợ mạng' vải u được bày bán ngập tràn với mức giá dao động từ 60.000 – 210.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Vải là một trong những loại hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Lý giải nguyên nhân khiến vải u tươi có giá cao hơn so với những loại quả khác ngoài thị trường, nhiều tiểu thương cho biết, vải u đang ở thời điểm đầu vụ nên nguồn cung chưa nhiều. Bên cạnh đó, loại quả này đang được săn đón nhờ chất lượng thơm ngon và mẫu mã đẹp. Tại nhiều vùng trồng vải nổi tiếng trên cả nước như Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ), Hưng Yên, Đắk Lắk đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch vải u. Được biết, đây là giống vải chín sớm nhất, quả to đều, cùi dày, vị ngọt thanh, thơm nhẹ, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Dù có mức giá tương đối cao nhưng vải u vẫn được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

"Vải u năm nay có giá cao hơn so với năm trước do mất mùa, vì vậy giá bán cũng cao hơn và không có đa dạng hàng để người tiêu dùng lựa chọn. Những quả vải u có mã tươi, quả chín đều, đẹp, chất lượng tốt sẽ có giá lên tới hàng trăm nghìn đồng/kg. Tuy giá cao nhưng mặt hàng này vẫn được nhiều người chấp nhận ‘mở hầu bao’, hàng nhập về tới đâu bán hết tới đó, thậm chí nhiều khách phải đặt hàng trước mới có để mua", anh Minh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Vải u đang được rao bán khắp nơi với đủ các mức giá khác nhau.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay trên thị trường bày bán nhiều loại có nguồn gốc khác nhau. Tuy nhiên, vải u trứng của Hải Dương cũ vẫn là mặt hàng được ưa chuộng hơn cả và giá bán cũng đang ở mức cao nhất.

"Vải u trứng của Hải Dương hàng đẹp không bao giờ có giá dưới 100.000 đồng/kg. Nguyên nhân loại vải này đắt là do diện tích trồng có hạn và cây khó chăm sóc nên sản lượng cho ra không đại trà như những giống vải khác.

Ở Hải Dương, vải u trứng là loại vải chín sớm, phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, chỉ cần trời quá lạnh hoặc không có mưa thì tỉ lệ đậu quả rất thấp. Năm nay thời tiết không thuận lợi, cây cho quả ít, mẫu mã không đẹp như năm ngoái. Vải u trứng là loại quả có kích thước to nhất trong số các loại vải hiện nay. Cùng với sự hiếm có mỗi khi đến mùa, loại vải này thường được khách hàng từ khắp nơi đổ về đất vải Thanh Hà - Hải Dương cũ để đặt mua làm quà tặng, biếu. Vì vậy, ngay từ đầu mùa nhiều nhà vườn đã có thương lái đến mua hết, có khi không đủ hàng để cung cấp cho khách lẻ", ông Nguyễn Hùng (một nhà vườn trồng vải tại Hải Dương cũ) cho hay.

Nhiều nhà vườn đang bắt đầu thu hoạch vải u.

Trên thị trường đang rao bán vải u trứng tươi với mức giá tương đối cao, tuy nhiên nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhân 'xuống tiền' để có thể thưởng thức loại trái cây thơm ngon, mỗi năm chỉ ra quả một lần này.

"Cả nhà tôi ai cũng thích quả vải, hương vị thơm ngon đặc trưng không lẫn với loại trái cây nào khác. Từ cuối tháng 4, tôi thấy trên thị trường đã bày bán những trái vải, tôi có hỏi người bán họ nói vải có nguồn gốc từ Đắk Lắk, sang đến tháng 5 thì vải của các tỉnh phía Bắc xuất hiện nhiều hơn. Vì mới đầu mùa nên giá vải tương đối cao, vải cũng chưa được chín đỏ đều nên có hơi chua. Vì vậy, tôi chỉ dám mua một ít để ăn cho đỡ thèm, đợi vào mùa chín ngọt và rẻ hơn thì mua nhiều hơn", chị Trang Nhung (Hà Đông, Hà Nội) nói.

Vải u có hình dáng to, thịt quả dày, mọng nước, thơm, ngọt nên được nhiều người yêu thích.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây.

Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nguồn cung năm nay được đánh giá giảm mạnh so với mọi năm. Riêng sản lượng vải chín sớm ước đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35% đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây mới là con số ước tính ban đầu và có thể còn biến động tùy vào điều kiện chăm sóc ở giai đoạn cuối vụ.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), diện tích 9.345 ha cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đăk Lăk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha.

Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên thị trường bán lẻ, vải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 - 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 - 210.000 đồng/kg.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất mùa là diễn biến thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mùa đông không lạnh sâu, với nền nhiệt đầu năm cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa.

Bên cạnh đó, hiện tượng mưa phùn và sương mù kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 3 khiến nhiều diện tích ra hoa không đồng đều, xuất hiện tình trạng "hoa xen lộc". Độ ẩm không khí cao cũng gây khó khăn cho quá trình thụ phấn và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh. Đáng chú ý, chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp, càng làm năng suất suy giảm.

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường vải thiều Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam, hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây vải ra hoa kém. Sau một năm bội thu (năm 2025), cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao.

Với nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn lớn, giá vải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn chính vụ sắp tới.