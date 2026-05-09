Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/5 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/5 giữ giá vàng miếng ở mức 167,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/5, giá vàng trong nước ngày 9/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/5, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/5, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/5, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 164,5 –167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/5 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 6 USD/ounce, xuống mức 4.715 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.734 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, chốt tuần vẫn giữ được mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh khi chịu tác động đồng thời từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị.

Về kỹ thuật, vùng 4.700 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi vùng 4.750-4.800 USD/ounce là kháng cự gần. Việc giá vàng nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ cho thấy lực mua vẫn hiện diện, nhưng chưa đủ mạnh để tạo đột phá xu hướng rõ ràng.

Nếu giá vàng vượt vùng kháng cự 4.750 USD/ounce, đà tăng có thể mở rộng. Ngược lại, nếu mất mốc 4.700 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại với thị trường vàng thế giới. Trong số 11 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 64% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.715 USD/ounce (tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/5, giá vàng ngày 10/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.