Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/6: Ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt hạ nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/6 trên thế giới diễn biến thế nào?

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở ngưỡng 99 điểm.

Trong tuần này, biến động của đồng USD được giới phân tích cho rằng vẫn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố chủ đạo: Rủi ro địa chính trị và kỳ vọng lãi suất. Trong khi những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ đồng bạc xanh.

Theo đó, các chuyên gia dự báo đồng USD trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giao dịch thận trọng và chịu tác động từ cả yếu tố địa chính trị lẫn các dữ liệu kinh tế của Mỹ.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Liên quan đến chiến sự Mỹ - Iran, mặc dù thỏa thuận vẫn đang chờ phê chuẩn chính thức, nhưng thị trường vẫn đánh giá đây là tín hiệu tích cực có thể tạo điều kiện cho việc khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Nếu được triển khai, thỏa thuận sẽ góp phần giảm bớt những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, hạn chế áp lực tăng giá năng lượng và từng bước ổn định các chuỗi cung ứng quốc tế.

Cùng với những bất ổn địa chính trị, các dữ liệu kinh tế mới nhất đang buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì thái độ kiên định và thận trọng. Minh chứng rõ nhất là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 – thước đo lạm phát cốt lõi được Fed ưu tiên – đã tăng tới 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này là câu trả lời rõ ràng rằng áp lực giá cả vẫn rất ngoan cố, bất chấp chiến dịch tăng lãi suất kéo dài của cơ quan điều hành.

Chính vì vậy, giới chức Fed trong các phát biểu gần đây đã dập tắt hoàn toàn tâm lý lạc quan của giới đầu tư. Thay vì mở đường cho một chu kỳ nới lỏng, các nhà hoạch định chính sách đồng loạt khẳng định sẽ giữ nguyên chi phí đi vay ở mức đỉnh cho đến khi lạm phát thực sự hạ nhiệt bền vững. Thực tế này phản ánh sát sao qua công cụ CME FedWatch, khi thị trường hiện đặt cửa trên 50% cho kịch bản Fed sẽ "băng hà" lãi suất từ nay đến hết năm.

Tuần này, mọi ánh mắt của giới tài chính sẽ đổ dồn về các báo cáo vĩ mô then chốt của Mỹ liên quan đến lạm phát và thị trường lao động. Kịch bản giá cả tiếp tục leo thang chắc chắn sẽ kích hoạt lại nỗi sợ lạm phát, tạo cái cớ vững chắc để Fed kéo dài thắt chặt. Tuy nhiên, nếu thị trường việc làm bất ngờ mất đà và suy yếu, Fed sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi áp lực hạ lãi suất để cứu tăng trưởng kinh tế sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/6 trong nước hạ nhiệt

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.138 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.882 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.933 - 26.345 VND/USD, không biến động so với chốt phiên tuần trước.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 1/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.084 - 26.394 VND/USD, giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.114 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.394 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và 1 đồngchiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.036 - 26.394 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.394 VND/USD, không thay đổi chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.266 - 26.366 đồng/USD, giảm 26 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong tuần 25 - 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã đảo chiều mạnh hoạt động trên thị trường mở (OMO) sau hai tuần liên tiếp hút ròng thanh khoản khỏi hệ thống.

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng hơn 129.480,31 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày; với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm, lượng phát hành tăng mạnh hai phiên giữa tuần (ngày 26 - 27/5) khi lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh. Trong khi đó, lượng đáo hạn ở mức cao, lên tới 98.747 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 30.732,83 tỷ đồng ra thị trường. Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở tăng lên 332.311,66 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn tiếp tục neo ở vùng cao.

Tại ngày 29/5, lãi suất qua đêm ở mức 6,96%/năm, tăng 0,39 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 7,38%/năm, tăng 0,68 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần lên 7,35%/năm, tăng 0,33 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,32%/năm, tăng 0,34 điểm phần trăm và kỳ hạn 3 tháng lên 7,69%/năm, tăng 0,49 điểm phần trăm.

Dù Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang bơm ròng thanh khoản quy mô lớn, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực tỷ giá và nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng chưa hạ nhiệt đáng kể cuối tháng 5/2026.

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), áp lực thanh khoản nhìn chung vẫn hiện hữu khi lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 6 tháng (7,5 - 8,5%) 9 tháng (7,3 - 8,3%) liên tục tăng từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh nhu cầu vốn ở mức cao khi tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm 2026 ở mức 4,4% và tăng trưởng huy động chỉ khoảng 2,6%.

“Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp hỗ trợ thị trường hoặc tăng quy mô phát hành OMO và lãi suất liên ngân hàng có thể không chịu áp lực lớn như giai đoạn đầu năm 2026. Đồng thời, duy trì quan điểm lãi suất trên thị trường 1 sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng hiện tại ít nhất tới hết quý II/2026” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm.