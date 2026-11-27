Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Theo Công an TP Hải Phòng, Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa học do Đức tổ chức giảng dạy, để quảng bá. Những clip này thu hút một lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu trên 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế Giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỷ đồng.

Master Anh Đức. Ảnh: Palhomes

“Master Anh Đức” đang kinh doanh gì?

Nguyễn Anh Đức được biết đến trên các nền tảng mạng xã hội với vai trò doanh nhân, diễn giả truyền cảm hứng, thường xuyên chia sẻ kiến thức về kinh doanh, phát triển bản thân và làm giàu.

Đức là cổ đông sáng lập, tham gia góp vốn và điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đào tạo.

Tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes, Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT, sở hữu 36% cổ phần tại thời điểm thành lập. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, sau đó tăng lên 10 tỷ đồng vào tháng 4/2025.

Theo thông tin tự giới thiệu, Địa ốc Palhomes có quy mô hơn 200 nhân sự, đã bán hơn 1.000 sản phẩm, triển khai hơn 100 dự án và có hơn 80 đối tác trên cả nước.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Tháng 2/2023, Đức góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Đức góp 535 triệu đồng, sở hữu 26,75% cổ phần. Đến tháng 4/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng.

Tháng 6/2025, Đức tiếp tục tham gia thành lập Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tại doanh nghiệp này, Đức góp 720 triệu đồng, sở hữu 36% cổ phần.

Cuối tháng 10/2026, tên tuổi Nguyễn Anh Đức được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau khi hình ảnh quảng cáo khóa học làm giàu có mức học phí gần 1,5 tỷ đồng được lan truyền rộng rãi.

Đáng chú ý, mức học phí ưu đãi dành cho người đăng ký ngay chỉ còn 300 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 80% so với giá niêm yết.

Mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về nội dung chương trình đào tạo, năng lực của người giảng dạy và giá trị thực tế mà học viên nhận được.