LTS: Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng cây xăng tư nhân chiếm đa số, danh hiệu "đại gia xăng dầu" không hiếm. Tuy nhiên, gần đây không ít cây xăng ở các tỉnh miền Tây phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nguyên nhân một phần do thương nhân càng bán càng lỗ, việc sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu kéo dài, thị trường "méo mó" do vấn nạn buôn lậu xăng dầu... Báo Tiền Phong khởi đăng tuyến bài " Nghịch cảnh xăng dầu miền Tây" , phản ánh những bất cập trên thị trường bán lẻ, những ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách để ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Tây.

Kỳ 1: Cây xăng 'chết yểu' la liệt

Một cửa hàng xăng dầu ở phường Cái Răng, TP. Cần Thơ đóng cửa nhiều tháng nay. Anh N.V.L (một thương nhân phân phối xăng dầu tại Cần Thơ) chia sẻ, trước đây chiết khấu ổn định ở mức cao 1.000-2.000 đồng/lít, hiện nay mức chiết khấu thay đổi theo ngày, có ngày 0 đồng/lít xăng.

Theo tính toán của các đại diện bán lẻ xăng dầu, với các khoản nhân công, điện nước, mặt bằng, lãi vay ngân hàng… chi phí trên mỗi lít xăng khoảng 600-700 đồng. Do đó, mức chiết khấu phải đạt từ 700 đồng/lít trở lên thì doanh nghiệp mới hòa vốn, có lãi để tồn tại.

Những chiếc rào chắn...

... khóa chặt không biết ngày nào mở lại.

Một cây xăng trên quốc lộ 1 ở Vĩnh Long đóng cửa nhiều tháng nay. Việc đóng cửa cây xăng được cho là cách "thoát chết" với nhiều thương nhân..

Bảng giá vất vưởng, trơ trọi ở cây xăng đã đóng cửa.

Các cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ trên từng lít xăng bán ra.

Nhiều cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, chỉ duy trì bán dầu hoặc viện các lý do kỹ thuật như "hỏng trụ bơm"… để tạm ngưng bán xăng nhằm cắt lỗ.

Một cây xăng ở xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau đóng cửa lâu ngày. Trong năm 2026, Sở Công Thương Cà Mau ghi nhận 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đề nghị dừng hoạt động và trả lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Nguyên nhân trước hết là chi phí đưa xăng dầu về địa bàn Cà Mau tương đối cao.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, chi phí vận chuyển từ kho đầu mối về tỉnh khoảng 250-400 đồng/lít, chưa bao gồm chi phí nhân công, điện nước, bảo trì thiết bị, phòng cháy, chữa cháy, thuế đất, lãi vay, hao hụt và các chi phí quản lý khác.

Cây xăng bên quốc lộ 1, địa phận xã Đông Phước, TP Cần Thơ ngừng bán gần 2 năm nay. Khó khăn của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phải từ biến động giá trong ngắn hạn mà nằm ở cơ chế điều hành giá bán lẻ. Theo ngành công thương các địa phương, nếu tình trạng này kéo dài, một bộ phận thương nhân có thể thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động, qua đó ảnh hưởng đến độ bao phủ của mạng lưới bán lẻ và khả năng tiếp cận xăng dầu tại một số khu vực.

(còn nữa)