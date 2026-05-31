Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng Đô la Mỹ đang suy yếu

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY)- thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã lùi xuống dưới ngưỡng 99 điểm. Chốt tuần ở ngưỡng 98,85 điểm, giảm 0,12% so với tuần trước phản ánh xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, các diễn biến kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị trên thế giới cũng đang tác động đáng kể đến tâm lý thị trường tiền tệ.

Trong khi USD trên thị trường quốc tế giảm giá, tỷ giá USD trong nước vẫn duy trì ở vùng cao. Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, tỷ giá ngoại tệ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ, biến động dòng vốn quốc tế, nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp trong nước cũng như tâm lý nắm giữ USD của thị trường. Do đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần theo dõi sát diễn biến tỷ giá tại từng ngân hàng, bởi mức chênh lệch giá mua - bán và thời điểm điều chỉnh tỷ giá có thể tác động trực tiếp đến chi phí giao dịch và hiệu quả kinh doanh.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 31/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đi ngang so với những phiên trước đó, ở mức 25.139 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882 - 26.392 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.

Tại Cục Quản lý ngoại hối tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ ở mức 24.933 - 26.345 VND/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay đang có xu hướng đi ngang. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,085 - 26,395 đồng/USD, giữ nguyên mức giá bán của phiên trước. Tại VietinBank, giá USD cũng vẫn niêm yết bảng giá của phiên trước đó, hiện giữ mức 25.945 - 26.395 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh giữ nguyên mức giá 26,125 - 26,395 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 31/05/2026, khảo sát lúc 10h23 phút không biến động so với bán ra của phiên hôm qua , cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.295 và bán ra là 26.395 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 31/5, tại nhiều ngân hàng đang đi ngang. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,855.39 - 31,429.37 đồng/EUR, giữ nguyên giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.812 - 31.532 đồng/EUR; trái lại, tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,185 - 31,517 đồng/EUR.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 31/05/2026, khảo sát lúc 10h47 phút đang tăng cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.582 và bán ra là 30.682 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.44 - 169.57 đồng/JPY; VietinBank ổn định ở mức 159,65 - 171,15 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.99 - 170.29 đồng/JPY.