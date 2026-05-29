Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/5: Thị trường chợ đen giảm không phanh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/5 trên thế giới hạ nhiệt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 98,9 điểm.

Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch vừa qua sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, trong suốt ba tháng xung đột vừa qua, đã có nhiều thông tin tương tự nhưng chưa thể dẫn tới việc chấm dứt chiến sự hoàn toàn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng bạc xanh biến động mạnh trong những tuần qua, phản ánh sự thay đổi liên tục trong triển vọng xung đột tại Trung Đông. Đồng USD thường tăng giá khi thị trường lo ngại cuộc đối đầu sẽ kéo dài, nhưng lại suy yếu mỗi khi xuất hiện tín hiệu cho thấy căng thẳng có thể hạ nhiệt.

Về dữ liệu kinh tế, lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột với Iran, qua đó phát đi tín hiệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,4% trong tháng 4 so với tháng trước, sau khi tăng mạnh 0,7% trong tháng 3. Tuy nhiên, lạm phát PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong tháng 4, thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng trước đó.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số PCE tổng thể được dự báo sẽ tăng lên 3,8% từ mức 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 4, và giảm xuống 0,5% từ mức 0,7% so với tháng trước.

Chỉ số PCE cốt lõi, loại trừ các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và nhiên liệu, dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng với mức 0,3% của tháng 3 so với tháng trước.

Điều quan trọng là, chỉ số này là một trong những công cụ theo dõi lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (FED) ưa chuộng. Các thông cáo gần đây từ FED cho thấy các quan chức đang bất đồng về hướng đi tiếp theo cho lãi suất, do lo ngại về tác FED và các ngân hàng trung ương khác có thể phải tăng lãi suất một lần nữa để kiềm chế lạm phát".

Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/5 trong nước biến động hẹp

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.139 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên chốt tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.882 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.931 - 26.343 VND/USD, giảm mỗi chiều 1 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 29/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.095 - 26.395 VND/USD, giảm 28 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.125 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.395 VND/USD, giảm 28 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.395 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.395 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.309 - 26.429 đồng/USD, giảm 96 đồng chiều mua và 76 đồng chiều bán so với sáng qua.