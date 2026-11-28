Các loại cây phong thủy phù hợp cho nhà bếp

Cây tía tô

Theo VTC News, đây là cây gia vị tốt cho sức khỏe và cũng trở thành cây cảnh trang trí trong nhà bếp được nhiều gia đình ưa chuộng. Với mùi thơm dễ chịu, tía tô mang đến cho chúng ta bầu không khí trong lành, giúp làm giảm triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, tốt cho những ai bị các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, nó có tác dụng hấp thu mạnh mẽ chất độc công nghiệp và khí có chứa kim loại nặng.

Cây lưỡi gươm

Cây lưỡi gươm là loài cây đứng thẳng, lá dày, có hình lưỡi gươm sắc. Loài cây này rất chịu nhiệt và thích hợp trong môi trường ẩm ướt.

Trang trí nhà bếp bằng cây phong thủy không chỉ mang lại không gian tươi sáng, tràn ngập sức sống mà nó còn giúp mang đến tài lộc cho gia chủ.

Nó có khả năng hấp thụ các khí độc hại và tạo ra oxy vào ban đêm, giúp tăng cường nguồn năng lượng tích cực. Cây lưỡi gươm luôn được coi là "người bảo vệ" của nhà bếp, giúp tránh những "lỗ hổng" năng lượng tiêu cực.

Hành tây

Xu hướng biến những củ hành tây thành những chậu cây trang trí nhà bếp đáng yêu đang nở rộ trong những năm gần đây.

Hành tây mang nhiều giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Khi có chậu hành tây làm cảnh trong bếp bạn sẽ thấy không gian nhà bếp thật dễ chịu, thoáng mát và trong lành.

Cây nha đam

Nha đam cũng nằm trong số những cây cảnh được chọn trang trí cho căn bếp mỗi gia đình. Ngoài khả năng chữa lành vết thương mà đặc biệt là vết bỏng thì nha đam còn là cây có khả năng làm sạch không gian nhà bếp nhanh và hiệu quả. Nó giúp hấp thu những loại khí hữu cơ gây hại đến hệ hô hấp của con người.

Nha đam cũng nằm trong số những cây cảnh được chọn trang trí cho căn bếp mỗi gia đình.

Gừng

Thông tin trên VTV, gừng rất tốt cho sức khỏe. Bạn nên chọn củ gừng càng nhiều múi càng tốt, ngâm vào nước ấm qua một đêm rồi cắt thành nhiều phần nhỏ. Để những miếng gừng đã cắt lên trên đất tơi và phủ thêm một ít đất lên. Chậu trồng gừng để nơi khô ráo và tưới nước thường xuyên.

Khoai lang

Khoai lang cũng khá dễ trồng. Bạn chỉ cần cắt đôi củ khoai, xiên que và đặt lơ lửng trên ly nước, phần cắt ở phía dưới (lưu ý nước cao khoảng nửa củ khoai lang).

Đặt chúng nơi gần ánh sáng, sau khoảng 5 ngày, bạn sẽ thấy rễ xuất hiện. Khi cành mầm dài được 8cm, hãy ngắt cành ra khỏi củ khoai và ngâm cành vào nước để tạo rễ. Khi rễ mọc được là bạn có thể gieo chúng vào đất.

Cách bố trí cây phong thủy trong nhà bếp

Đặt cây ở góc bếp

Theo phong thủy, góc bếp là vị trí "lửa" nên đặt cây ở góc đó để cân bằng năng lượng. Tuy nhiên, tránh đặt cây ngay trước lò nướng hoặc bếp gas vì nhiệt độ cao có thể làm cây khô và làm giảm hiệu quả của cây trong việc hấp thụ khí độc hại. Đặt chậu cây ở cửa sổ hoặc trên kệ lưới để cây có thể thở và nhận đủ ánh sáng.

Theo phong thủy, góc bếp là vị trí "lửa" nên đặt cây ở góc đó để cân bằng năng lượng.

Đặt cây trên bàn ăn

Nếu không có đủ không gian trong góc bếp, bạn có thể đặt một chậu cây nhỏ trên bàn ăn. Cây lưỡi gươm thường phù hợp với vị trí này vì chúng có thể chịu được ánh sáng và độ ẩm của bàn ăn. Khi có người ăn ở bàn, cây sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực và tạo cảm giác thư thái.

Đặt cây ở lối đi

Nếu nhà bếp có lối đi nhỏ, bạn có thể đặt chậu cây trong lối đi. Điều này giúp sản sinh ra năng lượng trong nhà bếp, tạo sự liên kết giữa các khu vực. Theo phong thủy, đặt cây ở lối đi cũng giúp tránh năng lượng xấu cho gia chủ.