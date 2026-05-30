Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/5: Neo mức thấp, thị trường chợ đen tiếp đà giảm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) neo ở ngưỡng 98,85 điểm, sau thông tin về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nguồn tin quốc tế, thỏa thuận dự kiến bao gồm cam kết đảm bảo hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không bị gián đoạn, đồng thời mở đường cho việc nới lỏng một số biện pháp phong tỏa đối với Iran. Nếu được chính thức thông qua, đây có thể là bước tiến lớn nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang hồi đầu năm nay.

Thông tin trên đã giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, qua đó kéo hạ nhu cầu trú ẩn vào đồng USD. Trước đó, đồng bạc xanh từng tăng mạnh khi giá dầu leo thang và thị trường lo ngại lạm phát có thể bùng phát trở lại do căng thẳng địa chính trị.

Tuy nhiên, diễn biến của USD vẫn chịu tác động đáng kể từ triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư hiện tập trung vào các dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi.

Theo dự báo, chỉ số PCE toàn phần có thể tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, cao hơn mức 3,5% trước đó. Trong khi đó, PCE lõi - loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - được dự báo tăng 3,3%.

Các số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao và tiếp tục vượt xa mục tiêu 2% của Fed. Điều đó làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ khả năng phải tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng đang phát đi những tín hiệu trái chiều. GDP quý I chỉ tăng 1,6%, thấp hơn dự báo trước đó, trong khi lạm phát lại tăng tốc. Sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm và áp lực giá cả cao đang khiến thị trường ngày càng lo ngại về nguy cơ đình lạm, yếu tố có thể tiếp tục tạo biến động mạnh đối với đồng USD trong thời gian tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/5 trong nước đi ngang

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.139 VND/USD, đi ngang so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.882 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.933 - 26.345 VND/USD, tăng mỗi chiều 2 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 30/5.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.085 - 26.395 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.125 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.395 VND/USD, không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.036 - 26.395 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.395 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.301 - 26.401 đồng/USD, giảm 8 đồng chiều mua và 28 đồng chiều bán so với sáng qua.